المهر الإماراتي «سورد سولوت» يٌبهر مهرجان «غلوريوس غودوود» البريطاني

توج المهر «سورد سولوت» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب تشارلي جونستون، بلقب سباق «ويسبيرنج إنجيل نيرسيري» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر السنتين، لفئة «التكافؤ»، والذي أقيم اليوم الخميس ضمن الشوط السادس من منافسات اليوم الثالث لمهرجان «غلوريوس غودوود»، المقام حتى السبت المقبل على مضمار غودوود البريطاني العريق، في محفل يضم 38 شوطاً، تتنافس فيها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وأضاف «سورد سولوت»، المنحدر من نسل الفحل «مسار»، انتصاره الثاني في مسيرته، التي تقتصر على أربع مشاركات، بعدما استهلها في مايو الماضي.

ونجح الفارس روان سكوت في قيادة «سورد سولوت» إلى انطلاقة قوية من البوابة السادسة، قبل أن يفرض هيمنته على مجريات السباق، الذي امتد لمسافة 1400 متر، ويقطع خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و27 ثانية و55 جزءاً من الثانية، متقدماً بفارق طولين على صاحب المركز الثاني، المهر الإيرلندي «ذا جينجر كيد»، بإشراف المدرب إد والكر وقيادة الفارس كيران شويمارك، فيما حل ثالثاً المهر «ذا بوك كيبير» بشعار «إسطبلات غالاغرز»، بإشراف المدرب ريتشارد هيوز وقيادة الفارس ريان مور.