الإمارات تستضيف مجموعة منتخب الناشئين في تصفيات نهائيات كأس آسيا

تستضيف الإمارات مجموعة المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 سنة، وذلك بعد موافقة الاتحاد الآسيوي على الطلب المقدم من اتحاد الإمارات لكرة القدم، إذ من المقرر اقامة التصفيات خلال الفترة من الثامن إلى 20 نوفمبر 2026.

وتشهد التصفيات مشاركة 35 منتخبًا سيتم توزيعها على 7 مجموعات، تضم كل مجموعة 5 منتخبات.

وتقام قرعة التصفيات يوم الخميس 27 أغسطس المقبل في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.

وقال اتحاد الكرة في بيان صحافي: "تُواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كوجهة رياضية مميزة، بعد نجاحها في استضافة عدد كبير من البطولات والفعاليات القارية والدولية خلال السنوات الماضية، بفضل جاهزيتها وبنيتها التحتية المتطورة".

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، محمد عبدالله هزام الظاهري، أن "استضافة الإمارات لمجموعة منتخبنا الوطني للناشئين في تصفيات آسيا لمنتخبات تحت 17 يعد أمراً محفزاً لمنتخبنا, ويُوفر له فرصة لتقديم أداء أفضل على أرضه وبين جمهوره, مشيراً إلى جهوزية اتحاد الكرة لتهيئة بيئة رياضية رائعة لكل منتخبات مجموعة أبيض الناشئين".

وقال: "إن الإمارات تمتلك بنى تحتية مميزة ومنشآت وملاعب متطورة ,ولديها طاقات بشرية مؤهلة قادرة على إدارة وتنظيم مختلف البطولات الرياضية، بما ذلك التصفيات".



