5 أرقام قياسية تنتظر مَن يحطمها في الموسم الجديد لدوري المحترفين

تستعد أندية دوري المحترفين، البالغ عددها 14 فريقاً، لتدشين مشوارها في الموسم الجديد، الذي ينطلق 14 أغسطس المقبل، وسط ترقب جماهيري لانطلاقة المنافسات وما قد تحمله من إنجازات وأرقام تاريخية، وفي مقدمتها خمسة أرقام قياسية لاتزال صامدة، تنتظر من ينجح في تحطيمها.

ويستحوذ ناديا العين والجزيرة على أبرز هذه الأرقام، إذ يتصدر العين قائمة أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في موسم واحد برصيد 74 هدفاً، سجلها خلال موسم 2012-2013، فيما يملك الجزيرة الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، بعدما حقق 22 فوزاً في طريقه للتتويج بلقب موسم 2016-2017.

ورغم تتويج العين بلقب الموسم الماضي بسجل خالٍ من الهزائم، بعد تحقيقه 21 انتصاراً مقابل خمسة تعادلات، فإنه اكتفى بمعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط للمتوج باللقب (68 نقطة)، ولم ينجح في تحطيم رقم الجزيرة لأكثر الانتصارات في موسم واحد، وترصد «الإمارات اليوم» خمسة أرقام قياسية تترقب جماهير دوري أدنوك للمحترفين كسرها خلال موسم 2026-2027.