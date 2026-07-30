مورايس يختبر جاهزية الشارقة أمام الغرافة في ختام معسكر سلوفينيا

يخوض الشارقة، في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، مواجهة ودية مهمة أمام الغرافة القطري، في خامسة وآخر مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام حالياً في سلوفينيا، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027.

وتختتم المباراة معسكر الشارقة الخارجي، الذي انطلق في التاسع من يوليو الجاري، قبل أن يعود الفريق إلى الدولة، مطلع أغسطس المقبل، لاستكمال المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم، إذ يستهل مشواره في دوري المحترفين بمواجهة الظفرة يوم 15 أغسطس، قبل أن يفتتح مشاركته في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بملاقاة عجمان.

وتكتسب مواجهة الغرافة أهمية خاصة بالنسبة للفريقين، في ظل سعي كل منهما للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم، ويعد الغرافة من أبرز أندية الدوري القطري، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، فيما احتل الشارقة المركز الثامن في دوري المحترفين.

وسبق أن التقى الفريقان في أكثر من مناسبة، كان آخرها في كأس السوبر الإماراتي القطري، عندما توج الشارقة باللقب عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، كما التقيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، وحقق الشارقة فوزاً مثيراً بنتيجة 4-3 بعدما قلب تأخره 2-3 إلى انتصار في الدقائق الأخيرة.

وتشكل المباراة فرصة مهمة للمدرب البرتغالي خوسيه مورايس للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، خصوصاً العناصر التي لم تحصل على دقائق كافية في المباريات الودية السابقة، قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الاستحقاقات الرسمية.

وخاض الشارقة حتى الآن أربع مباريات ودية أمام باتشكا توبولا الصربي، وبيلتينتسي السلوفيني، وأبها السعودي، والسيلية القطري، سعى خلالها الجهاز الفني إلى رفع المعدل البدني والفني، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين.

ويواصل مورايس العمل على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المعسكر الخارجي في ظل التدعيمات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ضم خمسة لاعبين جدداً، يتقدمهم المهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي يعول عليه الجمهور الشرقاوي لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

ويتطلع الشارقة إلى الظهور بصورة مختلفة في الموسم الجديد، بعد موسم صعب أنهاه في المركز الثامن، إثر تحقيقه ثمانية انتصارات وخمسة تعادلات مقابل 13 خسارة، مسجلاً 35 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 47 هدفاً.

ومن المقرر أن تعود بعثة الشارقة إلى الدولة في الأول من أغسطس على أن يبدأ الفريق بعدها المرحلة الأخيرة من الإعداد على ملعبه، قبل خوض أولى مبارياته الرسمية في الموسم الجديد.