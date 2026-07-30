شباب الأهلي يختتم معسكر النمسا بانتصار معنوي على أودينيزي

اختتم فريق شباب الأهلي تحضيراته في معسكره الإعدادي بالنمسا بفوز معنوي مهم على أودينيزي الإيطالي بنتيجة 2-1، ليغلق «الفرسان» المرحلة الثانية من الإعداد بسجل مميز من التجارب الودية، بعدما خاض أربع مباريات، حقق خلالها ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة، في إطار استعداداته للموسم الجديد، وشهد معسكر شباب الأهلي، الذي انطلق بالنمسا، في التاسع من الشهر الجاري، برنامجاً مكثفاً، تضمن تدريبات يومية وتجارب قوية أمام مدارس كروية مختلفة، بقيادة المدرب البرازيلي، أندريه جاردين، بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية، والوقوف على مستويات اللاعبين قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

وبدأ الفريق سلسلة مبارياته الودية بمواجهة أس كي سيجما التشيكي، في 13 يوليو، وانتهت بخسارة شباب الأهلي بهدفين دون رد، قبل أن يستعيد الفريق توازنه سريعاً بتحقيق فوز كبير على أس كي سانت يوهان النمساوي بنتيجة 6-صفر في المباراة الثانية في الـ18 يوليو.

وواصل «الفرسان» عروضهم القوية في التجربة الثالثة أمام السد القطري، في 22 يوليو، وحققوا انتصاراً لافتاً بنتيجة 4-1، قبل أن يختتم البرنامج الودي بالفوز على أودينيزي الإيطالي 2-1، أول من أمس، في مواجهة شكلت اختباراً قوياً أمام أحد أبرز فرق الدوري الإيطالي.

وأنهى شباب الأهلي مبارياته الأربع الودية في المعسكر بتسجيل 12 هدفاً مقابل استقبال أربعة أهداف فقط، ليظهر الفريق فعالية هجومية واضحة وصلابة دفاعية خلال فترة الإعداد.

وعلى المستوى الفردي، برز المهاجم ماتيوس ليما كأكثر لاعبي الفريق تأثيراً تهديفياً خلال المعسكر، بعدما سجل أربعة أهداف، بينها ثلاثية (هاتريك) أمام سانت يوهان، وهدف في شباك أودينيزي.

وجاء جوليرمي بالا في المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف، بعدما سجل هدفين أمام سانت يوهان، وهدفاً أمام السد، بينما أحرز يوري سيزار هدفين، أحدهما أمام سانت يوهان والآخر أمام السد، كما سجل سلطان عادل هدفين خلال المعسكر، بواقع هدف أمام السد وآخر أمام أودينيزي، فيما أضاف تياغو سكاربينو هدفاً في مواجهة الفريق القطري.

وعكست نتائج المعسكر تنوع اختبارات شباب الأهلي، بعدما واجه فرقاً من مدارس كروية مختلفة، بداية من المنافس التشيكي، مروراً بالفريق النمساوي، ثم السد القطري، وأودينيزي الإيطالي، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة لتجربة أكثر من خيار فني، وتقييم جاهزية عناصر الفريق.

رسائل إيجابية

يترقب فريق شباب الأهلي المرحلة المقبلة من التحضيرات بعد العودة من النمسا، حيث يسعى الجهاز الفني للبناء على المكتسبات التي تحققت خلال المعسكر، خصوصاً على الجانب الهجومي، مع معالجة بعض الملاحظات التي ظهرت خلال التجربة الأولى أمام سيجما، إذ أنهى الفريق معسكره الخارجي برسائل إيجابية تؤكد جاهزية الفريق لخوض الموسم الجديد بطموحات المنافسة على الألقاب.