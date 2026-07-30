اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة العالم ومونديال الجوجيتسو

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة اكتمال الاستعدادات لاستضافة بطولة العالم للجوجيتسو 2026 وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، اللتين تقامان في مبادلة أرينا، من الأول إلى التاسع من أغسطس المقبل، مع دخول الأعمال التنظيمية مرحلتها النهائية قبل انطلاق المنافسات.

وأنهت اللجان التنظيمية والفنية واللوجستية خطط التشغيل الخاصة بالبطولة، بينما تركز المراجعات الأخيرة على جاهزية مناطق المنافسات والإحماء، وإجراءات التسجيل والوزن، ومسارات حركة الرياضيين والحكام والوفود، إلى جانب مرافق الجمهور والإعلام والخدمات الطبية والأمنية.

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، فهد علي الشامسي: «أنجزت اللجان جميع المراحل الأساسية، وتتركز الجهود حالياً على المراجعات الميدانية واختبارات الجاهزية الأخيرة».