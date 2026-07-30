أبوظبي تستضيف النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن، إحدى أبرز بطولات سباقات الحواجز والعقبات والتحمل على مستوى العالم، من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل، بصحراء الوثبة في أبوظبي، بمشاركة نخبة الرياضيين والمحترفين وعشاق التحدي من مختلف دول العالم.

وتبني البطولة، من خلال إقامة فعالياتها للعام السادس على التوالي، على النجاحات المتتالية التي حققتها النسخ السابقة، وما شهدته من مشاركة واسعة من الرياضيين والمنافسين من مختلف القارات.

وتشهد البطولة برنامجاً متنوعاً من السباقات والتحديات على مدار أربعة أيام في صحراء الوثبة، حيث تنطلق المنافسات في 19 نوفمبر بإقامة سباقي «نيون نايت تشالنج» للسيدات فقط لمسافة خمسة كيلومترات تتضمن 20 حاجزاً، بينما يقام السباق الثاني ضمن بيئة مغلقة تضمن أعلى مستويات الخصوصية، بإشراف طاقم نسائي كامل ومن دون تغطية إعلامية أو تصوير.

وتتواصل المنافسات، في 20 نوفمبر، بإقامة سباق «أوبن نايت تشالنج» الليلي المفتوح للرجال والسيدات لمسافة خمسة كيلومترات و20 حاجزاً، ليمنح المشاركين تجربة فريدة في أجواء الصحراء ليلاً.

ويشهد 21 نوفمبر إقامة الحدث الرئيس للبطولة المتمثل في بطولة العالم لسباق «بيست» لمسافة 21 كيلومتراً وأكثر من 30 حاجزاً، بمشاركة نخبة الرياضيين المتأهلين من فئات النخبة والفئات العمرية، إلى جانب المشاركين في الفئة المفتوحة، بينما تقام في اليوم ذاته، سباقات الناشئين لمسافات تراوح بين واحد وثلاثة كيلومترات، بهدف تعزيز مشاركتهم وتشجيعهم على خوض تجربة سباقات الموانع في بيئة تنافسية آمنة.

وتختتم البطولة، في 22 نوفمبر، بإقامة سباق «سوبر» لمسافة 10 كيلومترات يتضمن 25 حاجزاً، إلى جانب سباق بطولة العالم للتتابع للفرق التي تشهد مشاركة فرق مختلطة تضم ثلاثة متسابقين يمثلون دولتهم في واحدة من أكثر منافسات سبارتن إثارة وتنافسية، كما يقام في اليوم ذاته سباق سبرينت خمسة كيلومترات المفتوح، ما يتيح الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع لخوض تجربة سبارتن العالمية في صحراء الوثبة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، أن استضافة النسخة السادسة من بطولة العالم للسبارتن تجسد المكانة المتميزة التي باتت تحتلها أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية، والثقة المتزايدة التي تحظى بها من قبل كبريات المؤسسات والجهات الرياضية الدولية.

وأضاف: «البطولة أصبحت واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي تستقطب نخبة الرياضيين وعشاق التحدي من مختلف أنحاء العالم، ويعكس هذا الحدث ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية رائدة، أسهمت في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة لاستضافة البطولات العالمية».

حضور جماهيري واسع

تعد بطولة العالم للسبارتن من أشهر بطولات سباقات الموانع والتحمل عالمياً، حيث تختبر قدرات المشاركين البدنية والذهنية عبر مسارات متنوعة تضم مجموعة من التحديات والعقبات المصممة لقياس القوة والسرعة والتحمل والعزيمة، كما تمثل صحراء الوثبة، بمساراتها الرملية الفريدة، أحد أبرز عوامل التميز التي تمنح البطولة طابعاً استثنائياً، وتجربة تنافسية مختلفة عن بقية جولات سبارتن العالمية، ومن المتوقع أن تستقطب البطولة آلاف المشاركين والزوار من مختلف دول العالم، وحققت النسخة الماضية من بطولة العالم للسبارتن نجاحاً لافتاً، بمشاركة أكثر من 6300 رياضي ورياضية من أكثر من 70 دولة.