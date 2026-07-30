لازارو: عقلية لاعبي العين تضاهي ما عرفتُه في الملاعب الأوروبية

شارك الوافد الجديد إلى صفوف العين، النمساوي فالنتينو لازارو، انطباعاته الإيجابية التي كوّنها بعد أقل من شهر من انضمامه إلى صفوف «الزعيم»، وذلك بعد خوضه ثانية المباريات الودية مع الفريق أمام إلتشي الإسباني، حيث خرج بإشادة لافتة بعقلية زملائه والجهاز الفني، كما أكد أن الجودة التي لمسها لا تختلف كثيراً عما عرفه خلال مسيرته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

وجاءت تصريحات لازارو عقب التعادل الإيجابي 2-2 أمام إلتشي، في المباراة التي أقيمت ضمن معسكر العين في إسبانيا، في مواجهة واصل خلالها العين إظهار تطور مستواه خلال فترة الإعداد، بينما عكست كلمات اللاعب النمساوي حجم الانطباع الذي تركته بيئة العمل داخل الفريق لدى أحد اللاعبين الذين سبق لهم تمثيل أندية كبيرة في أوروبا.

وكان العين قد تعاقد مع لازارو قادماً من تورينو الإيطالي، مستفيداً من خبرته الكبيرة التي اكتسبها في دوريات النمسا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا والبرتغال، ليضيف المزيد من الخبرة إلى صفوف الفريق الطامح إلى مواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.

وأكد اللاعب أن الأجواء التي وجدها داخل النادي، وطريقة استقبال زملائه والجهاز الفني، سهلت عملية اندماجه منذ الأيام الأولى، وقال: «أعتقد أنني محظوظ لأنني في فريق يضم زملاء يتمتعون جميعاً بعقلية عمل ممتازة، لقد رحبوا بي وبجميع اللاعبين الجدد ترحيباً حاراً، وسهلوا عليّ الاندماج».

وأضاف: «أنا فخور بعقلية الفريق، فنحن نعمل بجد، وكانت مباراتنا أمام فريق إلتشي الإسباني بمثابة اختبارٍ جيدٍ لنا، وبالتأكيد كنا نطمح للفوز، لكنني أعتقد أن النتيجة جيدة بالنظر إلى الأسبوعين اللذين تدربنا فيهما، وقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً».

وأشار إلى أن الفريق يتقدم بصورة تدريجية خلال المعسكر، وأن الجميع يعمل للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم.

وتابع: «أعتقد أننا نؤدي جلسات تدريبية جيدة، حيث نتقدم خطوة بخطوة، ونعمل على أن نصل إلى مستوى اللياقة البدنية المطلوب، وعادةً ما يكون ذلك خلال فترة الإعداد للموسم، حيث نقدم كل أسبوع شيئاً جديداً نرغب في تطبيقه خلال الموسم».

وقال: «سنعمل على أن نصل إلى حالة بدنية جيدة، نعم، خطوة بخطوة، أعتقد أننا نتقدم بالطريقة التي نريد أن نلعب بها، وأنا فخور جداً بالفريق، ولايزال أمامنا بضعة أسابيع لمواصلة العمل والوصول إلى المستوى المطلوب، لذلك نحن مستعدون لهذا الموسم».

ويمنح حديث لازارو أهمية خاصة، كونه يأتي من لاعب تنقل بين أندية أوروبية عريقة، من بينها ريد بول سالزبورغ، وإنتر ميلان، ونيوكاسل يونايتد، وبوروسيا مونشنغلادباخ، وبنفيكا، وتورينو، ما يجعل إشادته بعقلية العين وجودة لاعبيه شهادة تعكس المستوى الاحترافي الذي وصل إليه النادي.

وقال اللاعب: «يمكنكم أن تتوقعوا منا أننا سنبذل قصارى جهدنا، بل ونتجاوز إمكاناتنا، ويمكنني القول إن الجودة التي نمتلكها لا تختلف كثيراً عن جودة الفرق الأوروبية».

وأضاف: «لدينا تجهيزات ممتازة في الصالة الرياضية، ونعم، كما ذكرت، سنعمل على أن نصل إلى مستوى بدني يسمح لنا باللعب طوال الموسم، بالإضافة إلى العمل على التناغم بين اللاعبين والتجانس، وأعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة للغاية».

وكانت مواجهة إلتشي الإسباني المباراة الودية التحضيرية الثانية لفريق العين، علماً بأنه كان قد فاز في الأولى على فريق أمل الدورة المغربي بسداسية نظيفة في الجزء الأول من معسكره الخارجي.

ويدشن العين الموسم الجديد 2026 - 2027 بمواجهة فريق بني ياس، يوم 16 أغسطس المقبل، في الجولة الأولى من دوري المحترفين.