«كأس الاتحاد» تدشن موسم السلة في سبتمبر المقبل

أعلن اتحاد كرة السلة نظام بطولة «كأس الاتحاد»، التي تمثل باكورة مسابقات الموسم الجديد 2026-2027، وتنطلق في 10 سبتمبر المقبل بمشاركة سبعة أندية.

وتقام البطولة عبر أربعة أدوار، تبدأ بمرحلة المجموعات التي تقام بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى الأدوار الإقصائية التي تشمل الدور ربع النهائي ونصف النهائي، قبل إقامة المباراة النهائية لتحديد هوية البطل.

وأوضح اتحاد كرة السلة أنه تم توزيع الفِرَق السبعة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية شباب الأهلي والوصل والبطائح، بينما جاءت أندية النصر والشارقة والوحدة والجزيرة في المجموعة الثانية.

ويتأهل متصدر المجموعة الثانية مباشرة إلى الدور نصف النهائي، بينما تخوض بقية الفرق، وفق ترتيبها النهائي في دور المجموعات، الذي يختتم في 12 أكتوبر المقبل، منافسات الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وأشار الاتحاد إلى أن مباريات مرحلة الذهاب من دور المجموعات ستقام من دون مشاركة لاعبي المنتخب، كما تسمح اللائحة بمشاركة ثلاثة لاعبين من فئة «غير المواطنين» خلال هذه المرحلة.