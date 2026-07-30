الحبتور يعرض 218 مليون درهم لشراء نادي الزمالك

علمت «الإمارات اليوم» أن رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، عرض ثلاثة مليارات جنيه مصري (نحو 218 مليون درهم) لشراء نادي الزمالك المصري، وذلك في حديث أجراه مع الرئيس السابق للنادي، مرتضى منصور.

وأكد مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم» أن الحبتور أبدى اهتمامه بإبرام الصفقة، ولم يتسنّ بعد معرفة رد مجلس إدارة نادي الزمالك، وكان الزمالك، بطل ​الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أعلن، أول من أمس، استمرار ‌معتمد جمال ​على رأس الجهاز الفني للفريق، ومنحه كامل الصلاحيات لقيادة الفريق والدفاع عن اللقب في الموسم الجديد، وذلك بعدما قاد النادي إلى التتويج بالبطولة الموسم الماضي، رغم الأزمات المالية، وإيقاف قيد ⁠اللاعبين.