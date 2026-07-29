المهر غير المهزوم «بو إيكو» بطلاً لـ«ساسكس ستيكس» البريطاني

واصل المهر غير المهزوم «بو إيكو»، بشعار ورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، كتابة فصول تألقه، بعدما توج بلقب سباق «ساسكس ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة الميل (1600 متر) على المضمار العشبي، والذي أقيم اليوم الأربعاء ضمن الشوط الرئيس لليوم الثاني من مهرجان «غودوود» البريطاني العريق، المتواصل حتى السبت المقبل.

ويشرف على «بو إيكو» المدرب جورج بوجي، الذي قاده إلى تحقيق انتصاره السادس على التوالي، والثالث في سباقات «جروب 1»، بعد تتويجه هذا الموسم بلقبي «2000 غينيز» الإنجليزي و«سانت جيمس بالاس ستيكس»، اللذين أقيما في مايو ويونيو الماضيين على مضماري نيوماركت وآسكوت البريطانيين.

وبهذا الإنجاز، انضم «بو إيكو» إلى قائمة نخبة المهور التي نجحت في الجمع بين ألقاب سباقات «2000 غينيز» و«سانت جيمس بالاس ستيكس» و«ساسكس ستيكس» في موسم واحد، إلى جانب أسماء خالدة، أبرزها «بريجادير جيرارد» (1971)، و«بولكونسكي» (1975)، و«روك أوف جبل طارق» (2002)، و«هنري ذا نافيجيتور» (2008)، والأسطورة «فرانكل» (2011).

وقاد الفارس بيلي لوغان المهر إلى الفوز بأسلوب مميز، بعدما حافظ على هدوئه في المراحل الأولى من السباق، قبل أن يطلق العنان له في الأمتار الأخيرة، لينتزع الصدارة ويعبر خط النهاية أولاً بزمن بلغ دقيقة و36.77 ثانية، متقدماً بفارق نصف طول على المهر الإيرلندي «جستاد»، بإشراف المدرب إيدين أوبراين وقيادة الفارس ريان مور.

واكتمل الحضور الإماراتي على منصة التتويج بحلول المهر «أوبرا بالو»، بشعار فريق «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، في المركز الثالث.