نادي يونايتد يجدد الثقة ببيرلو.. ويؤكد: ملتزمون بمشروعنا في دوري المحترفين

جدد نادي يونايتد ثقته بمدربه الإيطالي أندريا بيرلو، نافياً ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن مستقبله مع الفريق وانتقاله لتدريب منتخب إيطاليا.

وأكد النادي في بيان رسمي أن جميع التقارير المتداولة حول رحيله لا أساس لها من الصحة.

وقال النادي إن بيرلو يحظى بالدعم الكامل من رئيس النادي إيلي تشيبانو، إلى جانب مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مشيراً إلى أن المدرب الإيطالي ملتزم بالكامل بمواصلة مهمته مع الفريق، فيما تتمسك الإدارة باستمراره وتواصل دعم مشروعه الفني.

وأوضح البيان أن النادي يركز حالياً على التحضير لخوض أول مواسمه في دوري المحترفين، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الموسم الماضي بالصعود إلى دوري الأضواء، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تمثل محطة جديدة في مسيرة يونايتد، وأن الجهود تنصب على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لتقديم موسم يليق بطموحات النادي.

كما وجه يونايتد دعوة إلى جماهيره ومحبي كرة القدم في دبي لمساندة الفريق خلال مشواره المرتقب، والحضور إلى المباريات، ليكونوا جزءاً من رحلته في أول ظهور له بدوري أدنوك للمحترفين.

ويأتي البيان ليضع حداً للتكهنات التي أثيرت أخيراً حول مستقبل بيرلو، ويؤكد أن الاستقرار الفني يمثل أحد الركائز الأساسية للمشروع الذي يعمل النادي على ترسيخه، بعد تحقيقه الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين.