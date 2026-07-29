اتحاد كرة اليد: وصافة آسيا والتأهل إلى المونديال ثمرة استراتيجية التطوير

أكد رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، سعود إبراهيم صالح، أن حصول منتخب الإمارات للشباب على المركز الثاني في النسخة الـ19 من بطولة آسيا، والتأهل إلى بطولة العالم 2027 في مقدونيا، يمثلان إنجازاً تاريخياً يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد في بناء منتخبات وطنية قادرة على المنافسة قارياً ودولياً.

وقال في تصريحات، عقب ختام البطولة، أول من أمس، في الصين: «المنتخب دخل المنافسات بهدف التأهل عن دور المجموعات، قبل أن تتغير الطموحات بعد الفوز على المنتخب الياباني حامل اللقب في المباراة الافتتاحية، ثم الفوز على المنتخب القطري، وهو ما ضمن التأهل للدور التالي وفتح الباب أمام المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة العالم».

وأوضح أن المنتخب واصل عروضه القوية، وتمكن من الفوز على المنتخب الصيني في الدور ربع النهائي ليحقق الهدف الرئيس بالتأهل إلى بطولة العالم، قبل أن يواصل مشواره بنجاح إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا يطمحون للتتويج باللقب، إلا أن خسارة النهائي أمام منتخب جمهورية كوريا بنتيجة 24-25 في اللحظات الأخيرة لا تقلل من قيمة الإنجاز الذي تحقق.

وأضاف أن العودة إلى نهائيات كأس العالم للشباب جاءت بعد غياب استمر أكثر من 14 عاماً، منذ آخر مشاركة في عام 2012، معتبراً أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير كرة اليد الإماراتية.

وأشار صالح إلى أن النتائج التي حققها المنتخب جاءت ثمرة استراتيجية عمل بدأ الاتحاد تنفيذها قبل نحو عام، تستهدف بناء منظومة مستدامة لكرة اليد الإماراتية، من خلال تطوير اللوائح والأنظمة، وتوسيع قاعدة اختيار اللاعبين، وإعداد المنتخب عبر برامج تجمعات وتحضيرات فنية متواصلة قبل البطولة.