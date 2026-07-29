«كابايان لكرة السلة» ينطلق السبت في دبي بمشاركة 100 فريق

ينطلق، يوم السبت المقبل، دوري كابايان لكرة السلة، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في ملاعب عالم دبي للرياضة، وتنظمه شركة «لولو للصرافة»، ويُعدّ أكبر بطولة لكرة السلة تُخصص للجالية الفلبينية على مستوى الدولة، بهدف تعزيز التواصل والتفاعل الإيجابي بين أبناء الجالية في جميع أنحاء الدولة.

وذكر بيان صحافي من مجلس دبي الرياضي أن هذه المبادرة الرياضية المجتمعية الرائدة تأتي انسجاماً مع مبادرة «فخور بالإمارات»، والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.

وتستقطب البطولة 100 فريق، يضم كلٌّ منها 15 فرداً بمن فيهم المدرب، حيث ستقوم لجنة متخصصة بتصفية الفِرَق واختيار 24 فريقاً للنهائيات، وستتنافس الفِرَق المتأهلة في سلسلة من المباريات عالية الندية، تُختتم بتتويج البطل الأول في تاريخ الدوري، وستقام المنافسات في اثنتين من أبرز الصالات الرياضية المغطاة في الإمارة، هما: «عالم دبي للرياضة» وصالة نادي «شباب الأهلي».

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية يبلغ مجموعها 25 ألف درهم للفِرَق صاحبة المراكز الأولى.