«بو إيكو» يطارد ثلاثية الفئة الأولى في «ساسكس ستيكس»

يتطلع المهر غير المهزوم «بو إيكو»، المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب جورج بوجي، إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، عندما يخوض اليوم تحدي سباق «ساسكس ستيكس»، الذي يقام ضمن الشوط الخامس والرئيس لليوم الثاني من مهرجان «غلوريوس غودوود»، المقام حتى السبت المقبل على مضمار غودوود البريطاني العريق.

ويضم المهرجان 38 شوطاً، تتنافس فيها نخبة خيول المضامير العشبية العالمية على ألقاب أحد أبرز مهرجانات سباقات الخيل في بريطانيا.

ويخوض «بو إيكو» السباق بمعنويات مرتفعة، بعدما فرض نفسه أحد أبرز جياد الموسم الحالي على مسافة الميل (1600 متر)، إثر تتويجه بلقبَي سباقَي «2000 غينيز»، و«سانت جيمس بالاس ستيكس» للفئة الأولى، اللذين أُقيما في مايو ويونيو الماضيين على مضمارَي «نيوماركت» و«أسكوت» البريطانيين، ساعياً إلى تأكيد مكانته أفضل جياد هذه المسافة عالمياً.

ويجدد «بو إيكو» في «ساسكس ستيكس» مواجهته مع بطل «2000 غينيز» الإيرلندي لهذا الموسم، المهر «جستاد»، بإشراف المدرب المخضرم، أيدين أوبراين، في لقاء يُعدّ الثالث بين الجوادين هذا الموسم.

ويسعى «بو إيكو» إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، بينما يتطلع «جستاد» إلى رد اعتباره بعدما حلَّ وصيفاً في المواجهتين السابقتين، سواء في «2000 غينيز» الإنجليزي أو «سانت جيمس بالاس ستيكس».

وتشهد المنافسة أيضاً مشاركة ممثل فريق «غودولفين»، المهر «أوبرا بالو»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الذي تُوِّج مطلع العام الحالي بلقب سباق «جبل حتا» للفئة الأولى على مضمار ميدان، قبل أن يتلقى هزيمته الأولى في عام 2026 بحلوله ثالثاً في سباق «كوين آن ستيكس» الشهر الماضي، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات. كما تتجه الأنظار إلى المهر «نفير سو بريف»، المملوك لسعيد سهيل، وبإشراف المدرب أندرو بالدينغ، الذي يسعى إلى إضافة ثاني ألقابه في سباقات الفئة الأولى، بعدما تُوِّج الصيف الماضي بلقب «سيتي أوف يورك ستيكس».

ويطمح الجواد «قيراط»، بشعار «جودمونت» وإشراف المدرب رالف بيكيت، إلى الاحتفاظ بلقب «ساسكس ستيكس» الذي أحرزه العام الماضي، بينما يبرز أيضاً الجواد الإيرلندي «تين بوب توني»، بإشراف إي دي والكر، ويدخل السباق منتشياً بفوزه الشهر الماضي بلقب «كوين آن ستيكس» على مضمار «أسكوت».