حسين شوقي أول سباح إماراتي يحصد ميداليتين في بطولة آسيا للفئات العمرية

واصل سباح منتخب الإمارات ونادي أبوظبي للرياضات المائية، حسين شوقي، تألقه القاري بعدما أصبح أول سباح إماراتي يحرز ميداليتين في بطولة آسيا للفئات العمرية، إثر تتويجه بالميدالية الذهبية لسباق 50 متراً حرة، ضمن منافسات النسخة الـ12 المقامة في العاصمة التايلاندية، بانكوك، مسجلاً زمناً قدره 22.59 ثانية، كما أضاف الميدالية الفضية في سباق 50 متراً فراشة بزمن 24.50 ثانية.

ويُعدّ الإنجاز ثمرة للدعم الذي يحظى به اللاعب، منذ انضمامه إلى برامج لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، التابعة لوزارة الرياضة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات المائية، ضمن خطة تهدف إلى إعداد المواهب الوطنية، ورفع جاهزيتها للمنافسات القارية والدولية.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن ما حققه حسين شوقي يُجسّد نجاح منظومة رعاية المواهب، ويعكس أهمية الاستثمار في الرياضيين الشباب، لبناء جيل قادر على المنافسة في المحافل الدولية.