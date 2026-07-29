«أبيض الجوجيتسو» يشارك في بطولة العالم والمونديال بـ 114 لاعباً

يشارك المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، بـ114 لاعباً ولاعبة في بطولة العالم للجوجيتسو وكأس العالم للجوجيتسو لفئة تحت 14 عاماً، اللتين تستضيفهما أبوظبي في مبادلة أرينا، خلال الفترة من الأول إلى التاسع من أغسطس المقبل، وسط تطلعات لإحراز لقب بطولة العالم للمرة السابعة على التوالي، وتسجيل إنجاز تاريخي جديد، وتضم قائمة المنتخب 21 لاعباً ولاعبة في فئة تحت 14 عاماً، و28 في فئة تحت 16 عاماً، و23 في فئة تحت 18 عاماً، و20 في فئة تحت 21 عاماً، و22 في فئة الكبار.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، يوسف عبدالله البطران: «تؤكد استضافة بطولة العالم للجوجيتسو مجدداً المكانة المرموقة التي تحظى بها أبوظبي، بوصفها إحدى أبرز الوجهات العالمية للرياضة، وهذه المكانة ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة، والتزام دولة الإمارات طويل الأمد بتطوير رياضة الجوجيتسو، والاستثمار في اللاعبين والبنية التحتية واستضافة أهم البطولات الدولية».