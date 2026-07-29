«دبي لكرة السلة» يتعاقد مع الغيني مامادي دياكيتي

أعلن نادي دبي لكرة السلة تعاقده مع اللاعب الغيني مامادي دياكيتي بعقد يمتد مواسم عدة، لينضم إلى صفوف الفريق بعد موسم أول مميز في الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ) مع نادي باسكونيا الإسباني.

وقدم دياكيتي مستويات لافتة خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل متوسط 8.4 نقاط، و4.2 متابعات، و1.2 صدّة (بلوك) في المباراة، إلى جانب مؤشر كفاءة بلغ 10.1 خلال معدل مشاركة وصل إلى 19 دقيقة، كما أنهى الموسم متصدراً قائمة أكثر اللاعبين تحقيقاً للصدّات في الدوري الإسباني، وأسهم في تتويج باسكونيا بلقب كأس إسبانيا 2026.

وكانت إحدى أبرز مبارياته خلال الموسم مع فريقه الجديد دبي لكرة السلة، إذ سجل 27 نقطة وحقق مؤشر كفاءة بلغ 37.

ووُلد دياكيتي في كوناكري بغينيا، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة خلال سنوات المراهقة، حيث واصل تطوير موهبته ضمن منظومة كرة السلة الأميركية.

وبعد قيادته جامعة فيرجينيا للتتويج بلقب بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات الأميركية، بدأ مسيرته الاحترافية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع ميلووكي باكس، وكان ضمن الفريق المتوج بلقب الدوري عام 2021.

ويمثل دياكيتي إضافة نوعية لصفوف دبي لكرة السلة، بعد سنوات من التطور في أميركا الشمالية وموسم ناجح في أوروبا، إذ يعول عليه الفريق لتعزيز الخط الأمامي بفضل قدراته في حماية السلة، والقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية، بما يدعم طموحاته للمنافسة بقوة خلال الموسم الجديد.