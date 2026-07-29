إعادة بناء «الزعيم».. 15 لاعباً يغادرون و«المادة الثامنة» تفرض تحدياً جديداً

أقدم نادي العين على واحدة من أكبر عمليات الإحلال في موسم واحد خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفع عدد الراحلين عن صفوفه إلى 15 لاعباً دفعة واحدة، بينهم 10 لاعبين مواطنين، في وقت قد يواجه النادي بسبب ذلك تحديات مرتبطة بالمادة الثامنة من لائحة مسابقة دوري المحترفين.

وبدأ العين، بطل ثنائية الدوري والكأس، مرحلة مختلفة عنوانها إعادة البناء، على أمل أن تتحول هذه التغييرات الواسعة إلى انطلاقة جديدة تواكب طموحات جماهير «الزعيم» في الموسم المقبل، خصوصاً مع المشاركة الخارجية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم تقتصر قائمة المغادرين على اللاعبين البدلاء، بل امتدت إلى أسماء صنعت جزءاً من ذاكرة الفريق في السنوات الماضية، يتقدمها الهداف التاريخي، لابا كودجو، إلى جانب القائد بندر الأحبابي، ولاعبي الوسط يحيى نادر والكوري الجنوبي بارك يونغ، إضافة إلى المهاجم عيسى خلفان، وذلك بعد انتهاء عقودهم مع النادي.

واتسعت قائمة المعارين لتصل إلى 10 لاعبين، بينهم سبعة مواطنين، في واحدة من أكبر عمليات الإعارة التي يشهدها النادي في موسم واحد، وذلك لإتاحة المجال أمام الصفقات الجديدة، وإعادة رسم ملامح القائمة التي سيعتمد عليها الجهاز الفني، بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش.

ورغم أن هذه الخطوة تمنح الجهاز الفني مساحة أكبر لإعادة بناء الفريق، فإنها تضعه في المقابل، أمام تحدٍّ يرتبط بعمق الخيارات المحلية، خصوصاً مع خروج 10 لاعبين مواطنين، ما قد يقلص هامش المناورة عند اختيار قوائم المباريات، في ظل خوض الفريق أكثر من جبهة محلية وقارية.

وتزداد أهمية هذا التحدي في ظل أحكام المادة الثامنة من لائحة دوري المحترفين، التي تنص على ألا يتجاوز عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين في قائمة المباراة 10 لاعبين، مع السماح بمشاركة سبعة منهم فقط داخل أرضية الملعب في الوقت نفسه، الأمر الذي يعزز أهمية وجود قاعدة قوية من اللاعبين المواطنين القادرين على صناعة الفارق.

وفي المقابل، حرص العين على تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة، أبرزها المهاجمان اليوناني جورجيوس جياكوماكيس والكاميروني بابا أيلو، إلى جانب المدافعين الصربي جورج سكوكو، والنمساوي فالينتينو لازارو، والبرازيلي ماركوس مايا، في إطار سعي النادي إلى بناء فريق قادر على مواصلة المنافسة على جميع البطولات.