السد القطري يُنهي أزمة إيقاف القيد

نجح نادي السد القطري في إنهاء أسباب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف تسجيل اللاعبين، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة ومعالجة الملف بشكل كامل.

وذكرت صحيفة «الراية» القطرية أنه من المنتظر أن يرفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الإيقاف رسمياً، خلال الأيام المقبلة، عقب استكمال الإجراءات الإدارية النهائية، ليصبح النادي قادراً على تسجيل لاعبيه بصورة طبيعية، استعداداً للموسم الجديد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أدرج نادي السد، أخيراً، ضمن قائمة الأندية الممنوعة من تسجيل اللاعبين، بسبب قضية تتعلق بمستحقات مالية، قبل أن ينجح النادي في تسوية الملف واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة، تمهيداً لرفع قرار الإيقاف بشكل رسمي من سجلات «فيفا».