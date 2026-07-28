أربيل يضم إبراهيم بايش قادماً من الظفرة بعقد ضخم

أعلن نادي أربيل العراقي، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، تعاقده مع لاعب المنتخب العراقي إبراهيم بايش، قادماً من نادي الظفرة، لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم الجديد من دوري نجوم العراق.

وتُعد الصفقة من أبرز تعاقدات فترة الانتقالات الصيفية في العراق، إذ بلغت قيمتها ملياراً و250 مليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليون دولار، بحسب وسائل إعلام عراقية من بينها موقع "معرض الكرة" وجريدة المدى.

ويعود بايش إلى الدوري العراقي بعد تجربة احترافية مع الظفرة، خاض خلالها محطة مهمة في مسيرته، قبل أن يقرر استكمال مشواره مع أربيل، الذي يعول على خبراته الدولية وحضوره مع منتخب العراق لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد.