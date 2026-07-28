بيكيل: جاهز لتقديم كل شيء.. وهدفي قيادة الشارقة إلى الانتصارات

أعرب لاعب الشارقة الجديد، الكونغولي شالرز بيكيل، عن سعادته بالانضمام إلى «الملك»، وذلك في أول تصريح له منذ انتقاله إلى الفريق قادماً من إسبانيول الإسباني بعقد يمتد لموسمين.

وأكد بيكيل، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الشارقة، أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، مشيراً إلى أن مشاركته مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026 مثلت تجربة مميزة في مسيرته.

وقال: «أنا سعيد حقاً بوجودي في نادي الشارقة، وأتطلع إلى تقديم كل ما لدي من أجل الفريق وتحقيق أفضل النتائج».

وأضاف أن الفريق يواصل استعداداته بصورة جيدة خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا، مؤكداً جاهزيته الكاملة للموسم الجديد بعد خوضه تدريبات مكثفة مع الفريق.

وتابع: «أنا في أفضل حالاتي البدنية، وفترة الإعداد تسير بشكل جيد، كما أن المباريات الودية تساعد الفريق على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم».

ويعول الشارقة على بيكيل، الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال 2026، لتعزيز خط الوسط خلال الموسم الجديد، في ظل سعي الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.