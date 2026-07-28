أندية المحترفين تدعم صفوفها بـ 14 صفقة انتقال «مجانية»

تتسارع وتيرة التحضيرات في أروقة أندية المحترفين استعداداً لضربة بداية الموسم الكروي الجديد، إذ عززت صفوفها بتعاقدات نوعية، من ضمنها 14 صفقة انتقال مجانية للاعبين انتهت عقودهم مع أنديتهم السابقة، ومن أبرزهم التوغولي لابا كودجو الذي انضم أخيراً إلى الشارقة قادماً من العين، إلى جانب تعاقد الوافد الجديد فريق «يونايتد» مع الدولي السابق بندر الأحبابي.

وتسعى الأندية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، الممتدة حتى 28 سبتمبر المقبل، إلى تحقيق معادلة التوازن بين استقطاب عناصر جديدة قادرة على صناعة الفارق والمحافظة على ركائزها الأساسية، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المراكز وفق احتياجات كل فريق، ومن ضمنها التعاقدات التي تمت عبر صفقات الانتقال الحر، التي شملت حتى مراكز حراسة المرمى.

لابا.. الصفقة الأبرز

ووضع الشارقة ثقته بالتوغولي لابا كودجو بعقد يمتد موسمين في واحدة من أبرز صفقات الصيف، بعدما قدم اللاعب مسيرة استثنائية مع العين، تُوج خلالها بلقب هداف دوري المحترفين أربع مرات، بداية من موسم 2021-2022 بتسجيله 26 هدفاً، ثم أتبعها في موسم 2022-2023 بتسجيل 28 هدفاً، قبل أن يعود لانتزاع لقب الهداف في موسم 2024-2025 بتسجيله 20 هدفاً، وأخيراً في الموسم الماضي 2025-2026 بتسجيله 25 هدفاً.

الأحبابي مع يونايتد

كما برزت ضمن صفقات الانتقال الحر، تعاقدات الوافد الجديد فريق «يونايتد» في ظهوره التاريخي الأول بدوري المحترفين، مع الدولي السابق بندر الأحبابي (36 عاماً)، قادماً من العين، بعد مسيرة تاريخية استمرت 15 عاماً مع «الزعيم» خاض خلالها 256 مباراة في دوري المحترفين، وسجل فيها 22 هدفاً وصنع 60 هدفاً لزملائه، كما شارك مع المنتخب الوطني في 43 مباراة، وكذلك أعلن «يونايتد»، عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، التعاقد مع لاعب منتخب الرأس الأخضر ويلي سيميدو (32 عاماً) قادماً من أمونيا القبرصي.

مايا «عيناوي»

ودعم حامل اللقب العين صفوفه بالمدافع البرازيلي ماركوس أندريه مايا (19 عاماً)، في صفقة انتقال حر قادماً من أتليتيكو باراناينسي البرازيلي، وهو أحد المواهب التي تخرجت في أكاديمية النادي، بعدما انضم إليها عام 2022، وتدرج خلال أربعة أعوام في فرق المراحل السنية، ويمتاز بإجادته اللعب بالرأس والاستفادة من طوله البالغ 195 سنتيمتراً في الحالتين الدفاعية والهجومية، وهو ما أكده الموسم الماضي بفوزه بنسبة 75% من المواجهات الهوائية.

انتقالات حراس المرمى

وطالت صفقات الانتقال الحر مركز حراسة المرمى، بعدما تعاقد عجمان مع عبدالله التميمي (33 عاماً)، الذي خاض معظم مسيرته مع «العميد»، وتدرج في مراحله السنية منذ عام 2005، كما خاض سابقاً تجربة إعارة ناجحة مع الفجيرة لثلاثة مواسم بين عامي 2018 و2021، قبل عودته إلى النصر.

واتجه شباب الأهلي إلى التعاقد مع الحارس خالد السناني (36 عاماً)، قادماً من الوصل، بعدما مثل «الإمبراطور» منذ عام 2022 قادماً من الظفرة على سبيل الإعارة لموسم واحد، قبل أن يستقر مع الوصل في الموسم التالي ويوقع عقداً يمتد حتى عام 2027، قبل أن تتوصل إدارة النادي إلى إنهاء العقد معه بالتراضي.

كما عزز شباب الأهلي خطه الدفاعي بالتعاقد مع البرتغالي جورجي فرنانديز، قادماً من الفتح السعودي، وسبق له خوض تجارب احترافية مع بورتو وفيتوريا غيماريش البرتغاليين، إلى جانب احترافه مع قاسم باشا التركي.

«الإعصار» ولاعبو الخبرة

وتضمنت تعاقدات حتا في عودته إلى دوري المحترفين، صفقة نوعية على صعيد حراسة المرمى، بوضع «الإعصار» ثقته بإبراهيم عيسى (31 عاماً) قادماً من البطائح، مستفيداً من خبراته الكبيرة في دوري المحترفين، إذ سبقت له حماية عرين الوصل والنصر، وأخيراً البطائح، كما تعاقد حتا مع الظهير الأيسر خالد البلوشي (29 عاماً)، عقب انتهاء عقده مع دبا، الذي خاض معه موسماً واحداً. ويعد اللاعب من خريجي أكاديمية العين، حيث تدرج في فرق المراحل السنية لـ«الزعيم»، إلى جانب تمثيله منتخب الشباب.

خورفكان وكلباء

وعاد خورفكان لوضع ثقته بالمدافع البرازيلي رافاييل بيريرا، بعد أن لعب لمصلحته خلال موسم 2023-2024 معاراً من العين، ليسجل بعودته الجديدة إلى خورفكان موسمه الثامن في ملاعب الإمارات، بعدما سبق له تمثيل العين والبطائح، وأخيراً الشارقة الذي انضم إليه في يناير الماضي.

وواصلت الأندية تعزيز خطوطها الدفاعية، بتعاقد كلباء مع الألماني كوراي جونتر (31 عاماً)، قادماً من الأخدود السعودي، بعد أداء مميز قدمه الموسم الماضي، إذ شارك في 29 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع آخر، كما يمتلك خبرات أوروبية بعدما مثل بوروسيا دورتموند الألماني وهيلاس فيرونا الإيطالي، إلى جانب مشاركاته مع منتخبات ألمانيا للفئات السنية.

تعاقدات هجومية في الظفرة

وركزت تعاقدات الظفرة على الشق الهجومي بالتعاقد مع الألباني ريجي لوشكي (30 عاماً)، قادماً من تراكتور الإيراني، حيث يجيد اللعب كصانع ألعاب يربط بين الخطوط، إلى جانب مرونته التكتيكية العالية وقدرته على شغل جميع المراكز الهجومية، وصناعة الفرص لزملائه، كما تعاقد الظفرة مع محمد إبراهيم، هداف اللاعبين المواطنين في دوري الهواة الموسم الماضي قادماً من العروبة، بعد تألقه بتسجيل 17 هدفاً، واحتلاله المركز الثالث في قائمة الهدافين خلف الفرنسي ساندرين بشير، محترف الفجيرة (25 هدفاً)، والبرازيلي صامويل روزا، لاعب حتا (18 هدفاً).

جناح «السماوي»

وشملت صفقات بني ياس التعاقد مع الجناح الأيمن التركي بوراك إنشي (22 عاماً)، قادماً من الأخدود السعودي، ويعد من أبرز المواهب التركية الشابة، إذ تخرج في أكاديمية ألتينوردو، وخاض تجربة احترافية أوروبية مع أرمينيا بيليفيلد الألماني، قبل انتقاله إلى الملاعب الخليجية عبر بوابة الدوري السعودي للمحترفين.

28 سبتمبر المقبل موعد إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

الأندية تأمل تحقيق معادلة التوازن بين استقطاب عناصر جديدة والمحافظة على ركائزها الأساسية.