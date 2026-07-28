رقم قياسي.. 14 راعياً وشريكاً لـ «الوصل» في موسم واحد

أعلنت شركة الوصل للاستثمار توقيع وتجديد اتفاقات الرعاية والشراكات الاستراتيجية للموسم الرياضي 2026-2027، التي تضم 14 راعياً وشريكاً استراتيجياً، ما يُعدّ رقماً قياسياً لأكبر منظومة رعاية يشهدها النادي خلال موسم رياضي واحد، في إطار رؤيتها الرامية إلى ترسيخ شراكات طويلة الأمد، وتعزيز المنظومة الاستثمارية والتجارية للنادي، بما يدعم مستهدفاته الرياضية والتنموية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أُقيم بفندق «ون آند أونلي ون زعبيل» في دبي، بحضور مدير عام مكتب سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، محمد سعيد الشحي، ورئيس مجلس إدارة نادي الوصل، الدكتور محمد أحمد بن فهد، ورئيس شركة الوصل للاستثمار، فردان الفردان، وأعضاء مجلس إدارة نادي الوصل والشركات التابعة له، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات الراعية والشريكة.

وأكد رئيس شركة الوصل للاستثمار، فردان الفردان، أن «توقيع 14 اتفاقية رعاية للموسم الرياضي 2026-2027 يُمثّل محطة تاريخية في مسيرة النادي، إذ تُعدّ هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الوصل في استقطاب هذا العدد من الرعاة خلال موسم رياضي واحد، بما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها النادي وجاذبية مشروعه الرياضي والاستثماري».

وقال: «نفخر اليوم بإعلان هذه الشراكات التي تجمع نخبة من الشركات الوطنية الرائدة، وتعكس حجم الثقة التي يحظى بها نادي الوصل وقوة علامته التجارية، إضافة إلى المكانة التي وصل إليها النادي وجهةً استثماريةً متميّزةً للشركاء من مختلف القطاعات».

وأضاف: «ما يزيدنا فخراً هو استمرار عدد من شركائنا معنا لأكثر من 10 مواسم، ما يؤكد أن علاقاتنا تقوم على الثقة والنجاح المتبادل، وليس على عقود قصيرة الأمد، وفي الوقت ذاته نرحب بانضمام شركاء جدد، ونتطلع إلى بناء علاقات طويلة ومستدامة، تحقق قيمة حقيقية لجميع الأطراف».

وأشار الفردان إلى أن «تنوع الرعاة يعكس نجاح استراتيجية النادي في استقطاب شركاء من قطاعات مختلفة»، مؤكداً أن «هذا التنوع يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والابتكار، ويسهم في تعزيز تجربة النادي على المستويين الرياضي والاستثماري».

واختتم: «في الوصل، ننظر إلى الرعاية على أنها شراكة استراتيجية تتجاوز الحقوق التسويقية، لتكون علاقة مبنية على الثقة والرؤية المشتركة، وتحقيق النجاح للجميع، ونتطلع مع شركائنا إلى موسم استثنائي يواصل فيه الوصل مسيرة الإنجازات داخل الملعب وخارجه».

فردان الفردان:

• نتطلع مع شركائنا إلى موسم استثنائي، يواصل فيه الوصل مسيرة الإنجازات داخل الملعب وخارجه.