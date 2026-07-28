جياد الإمارات تقتحم مضمار «غودوود» البريطاني اليوم

تتجه أنظار عشاق الخيل، اليوم، إلى مضمار «غودوود» البريطاني العريق، مع افتتاح مهرجان «غلوريوس غودوود»، الذي يستمر حتى السبت المقبل، في محفل يضم 38 من أقوى الأشواط، تتنافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

ويتضمن اليوم الافتتاحي للمهرجان ثمانية أشواط، خُصص اثنان منها لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، مقابل شوط واحد لخيول الفئة الأولى «جروب 1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويقام ضمن سلسلة موسم سباقات الأبطال البريطاني، إضافة إلى أربعة أشواط لفئة «التكافؤ»، وشوط واحد للخيول المبتدئة.

ويحظى المهرجان في نسخته لعام 2026 بمشاركة قوية لجياد الإمارات، موزعة على أيامه الخمسة، بداية من اليوم الأول، الذي يشهد مشاركة 16 جواداً لمُلاك إماراتيين، يبرز منها «ترولرمان» الذي يحمل شعار فريق «غودولفين»، و«رهيب» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والمتنافسان على لقب الشوط الرابع والرئيس «كأس غودوود»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 3200 متر عشبي.

ويتجه «ترولرمان»، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، إلى خوض «الشوط الرئيس» باحثاً عن رد الاعتبار من المرشح الأبرز للقب، الجواد الإيرلندي «سكاندينافيا»، بإشراف المدرب المخضرم إيدان أوبراين، بعدما حل «ترولرمان»، منتصف الشهر الماضي، وصيفاً بفارق الرأس خلف «سكاندينافيا» في «كأس أسكوت الذهبي» لخيول الفئة الأولى.

ويتطلع «ترولرمان»، البالغ من العمر ثماني سنوات، في «غودوود»، إلى تحقيق انتصاره الثاني عشر في عالم السباقات، والثالث في مسيرته على صعيد سباقات «جروب 1»، علماً بأن سجله يتضمن الفوز بـ«كأس يوم الأبطال للمسافات الطويلة» في ختام موسم السباقات البريطاني، أكتوبر الماضي، على مضمار «أسكوت».

ويجدد الجواد «رهيب»، بإشراف المدرب روجر فاريان، الصراع مع كل من «ترولرمان» و«سكاندينافيا»، في سباق يتطلع خلاله الجواد البالغ من العمر أربع سنوات، في ظهوره الثاني على التوالي في سباقات الفئة الأولى، إلى تقديم أداء قوي والاستفادة من خفض المسافة، بعدما اكتفى في مشاركته الأخيرة، الشهر الماضي، بالحلول ثامناً في «كأس أسكوت الذهبي».