نجوم الإمارات يحصدون ألقاب «بطل الأبطال» في بناء الأجسام

حصد نجوم الإمارات المراكز الأولى في فئة «بطل الأبطال» ببطولة الإمارات لبناء الأجسام، التي أقيمت بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وسط مشاركة واسعة من اللاعبين المواطنين والمقيمين.

وشهدت البطولة، التي أقيمت في مجمع «ذا أجندة» بمنطقة دبي للإعلام، تتويج عبدالرحمن أحمد الياسي بلقب «بطل الأبطال» في فئة كلاسيك فيزيك، وناصر علي برمان بلقب «بطل الأبطال» في فئة كلاسيك بناء الأجسام، فيما أحرز سالم عبدالمجيد لقب «بطل الأبطال» في فئة الفيزيك، وتوج جمال جاسم علي بلقب «بطل الأبطال» في فئة مسكولار فيزيك، بينما حصل عمر أحمد الشحي على لقب «بطل الأبطال» في بناء الأجسام.

وحقق لاعب المنتخب الوطني، علي ضاوي النقبي، الميدالية الذهبية في فئة الماستر (الطول المفتوح)، كما نال الميدالية الفضية في منافسات «بطل الأبطال» لفئة الفيزيك.

وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي: «نفخر بالنجاح الذي حققته البطولة بفضل العمل الجماعي وروح التعاون بين جميع اللجان المنظمة، ونتوجه بالشكر إلى الرعاة والشركاء على دعمهم المتواصل، وإلى اللاعبين على المستويات الفنية المتميزة التي قدموها».