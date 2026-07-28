منتخب شباب اليد يخسر كأس آسيا بفارق نقطة

حصد منتخب كرة اليد للشباب لقب وصيف بطولة آسيا الـ19، التي أقيمت في الصين، إثر خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 24-25 في المباراة النهائية، التي جمعتهما أمس، لكنه ضمن سابقاً التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027، المقررة في مقدونيا الشمالية.

وتُعد هذه الخسارة الأولى لـ«الأبيض» في البطولة، بعدما قدم عروضاً قوية وأثبت جدارته بالوصول إلى المباراة النهائية.

ورغم فقدانه لقب البطولة، الذي كان قريباً من تحقيقه، فإن المنتخب حقق نتائج إيجابية لافتة، كان آخرها الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة 31-30 والتأهل إلى المباراة النهائية، كما حقق انتصارات أخرى على الصين 37-28، واليابان 32-29، وقطر 29-24، والهند 52-21، والكويت 29-28، فيما تعادل في مباراتين أمام إيران 25-25 وكوريا الجنوبية 30-30 خلال مشواره في البطولة.