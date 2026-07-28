باتاتي في طريقه إلى شباب الأهلي مقابل 6.5 ملايين يورو

ذكرت وسائل إعلام هولندية أن الجناح البرازيلي، ويسلي باتاتي، في طريقه للانتقال من نادي ألكمار الهولندي إلى شباب الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «تيليغراف» الهولندية إن «قيمة الصفقة تبلغ 6.5 ملايين يورو، على أن يوقّع اللاعب عقداً يمتد لأربعة مواسم»، مشيرة إلى أن «جميع تفاصيل الصفقة تم الاتفاق عليها، ولم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب إلى شباب الأهلي».

ويأتي التعاقد مع باتاتي في إطار سعي شباب الأهلي إلى تعزيز خياراته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل تطلع الفريق إلى المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، إذ يعوّل الجهاز الفني على السرعة والمهارة اللتين يتمتع بهما اللاعب البرازيلي، لإضافة حلول هجومية جديدة على الأطراف.

ويبلغ ويسلي باتاتي (22 عاماً)، ويجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر وخلف المهاجم، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية سانتوس البرازيلية، قبل تصعيده إلى الفريق الأول عام 2022، ثم انتقل إلى مكابي تل أبيب الإسرائيلي في سبتمبر 2024، حيث قدّم موسماً مميّزاً سجل خلاله 14 هدفاً وصنع 10 أهداف في 44 مباراة بمختلف المسابقات، قبل أن ينضم إلى ألكمار في صيف 2025.

وأسهم باتاتي في تتويج ألكمار بكأس هولندا، وشارك في منافسات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، ليكتسب خبرات كبيرة في الملاعب الأوروبية رغم صغر سنه.

ويُعدّ باتاتي من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة، إذ يتميّز بسرعته الكبيرة، ومهاراته العالية في المراوغة، وقدرته على تجاوز المدافعين في المواجهات الفردية، إلى جانب دقة تمريراته وصناعة الفرص، كما يمتلك حساً تهديفياً جيداً، ومرونة تكتيكية تتيح له اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يجعله إضافة قوية لخط هجوم شباب الأهلي في الموسم الجديد.

• ويسلي باتاتي يجيد اللعب في الجناحين الأيمن والأيسر وخلف المهاجم.