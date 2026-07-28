10 نجوم يتنافسون على الكرة الذهبية لموسم المحترفين

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية قائمة المرشحين لجوائز الموسم الرياضي 2025-2026، مع فتح باب التصويت، اعتباراً من أمس ولمدة خمسة أيام، حتى الأول من أغسطس المقبل.

وقالت الرابطة، في بيان صحافي، إنه يحق لقادة ومدربي الفرق والإعلاميين والجماهير المشاركة في التصويت، الذي سيكون متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للرابطة وتطبيقاتها الذكية، على أن يُكشف عن هوية الفائزين خلال الحفل السنوي، المقرر إقامته 10 أغسطس المقبل، في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

«الكرة الذهبية»

تضم الجائزة أفضل 10 لاعبين، وهم: ماتياس بالاسيوس، ولابا كودجو، ورامي ربيعة، وأليخاندرو روميرو، وسفيان رحيمي، إلى جانب نيكولاس خيمينيز (الوصل)، وثنائي شباب الأهلي يوري سيزار وجيليرمي بالا، وعمر خربين (الوحدة)، وطارق تيسودالي (خورفكان).

«القفاز الذهبي»

تضم الجائزة أفضل حراس مرمى: خالد عيسى (العين)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، وعلي الحوسني (عجمان)، وعلي خصيف (الجزيرة)، وزايد أحمد (الوحدة).

«القائد لأفضل مدرب»

تشهد الجائزة منافسة خماسية بين فلاديمير إيفيتش (العين)، وجوران توفيجدزيتش (عجمان)، وروي فيتوريا (الوصل)، ومارينو بوشيتش (الجزيرة)، وباولو سوزا (شباب الأهلي).

«الفتى الذهبي»

تُمنح الجائزة لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، ومرشح لها كل من عبدالكريم تراوري والحسين رحيمي (العين)، وفينيسيوس ميلو ومامادو كوليبالي (الجزيرة)، ورينان فيكتور، ومحمد المنصوري، وكون سانتوس (شباب الأهلي)، وعبدالله توري (النصر).

«أفضل لاعب من اختيار الجمهور»

يتنافس على هذه الجائزة 23 لاعباً، بواقع ثمانية لاعبين من العين، هم: لابا كودجو، ورامي ربيعة، وماتياس بالاسيوس، وسفيان رحيمي، وأليخاندرو روميرو، وخالد عيسى، وعبدالكريم تراوري، والحسين رحيمي، وستة لاعبين من شباب الأهلي، هم: يوري سيزار، وجيليرمي بالا، وحمد المقبالي، ورينان فيكتور، ومحمد المنصوري، وكون سانتوس سيلفا، وثلاثة لاعبين من الجزيرة، هم: علي خصيف، ومامادو كوليبالي، وفينيسيوس ميلو، ولاعبين من الوحدة هما: عمر خربين، وزايد أحمد، إلى جانب نيكولاس خيمينيز (الوصل)، وطارق تيسودالي (خورفكان)، وعلي الحوسني (عجمان)، وعبدالله توري (النصر)، كما تشمل الفئة جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور.

«جوائز الإحصائيات»

أما الفئة الثانية فهي جوائز الإحصائيات، وتشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري المحترفين التي حسمها لابا كودجو مهاجم العين، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس رابطة المحترفين، وحصل عليها لاعب النصر عبدالله توري، أما جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري المحترفين تحت 23 عاماً، فتوج بها علي المعمري.