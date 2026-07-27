منتخب الإمارات للشباب «وصيف آسيا» بكرة اليد

تقلّ منتخب الإمارات للشباب لكرة اليد الميدالية الفضية في بطولة آسيا الـ19 للشباب، اليوم الإثنين في مدينة تشوتشو الصينية، بعد خسارته أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 24-25 في المباراة النهائية، لكنه ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم للشباب المقررة في مقدونيا خلال يوليو 2027، بعد بلوغه الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

وأنهى منتخب الإمارات الشوط الأول متقدماً بفارق 5 أهداف بنتيجة 13-8، قبل أن يتمكن المنتخب الكوري من العودة في الشوط الثاني وتحويل النتيجة لصالحه 24-22 قبل أقل من دقيقتين على النهاية، إلا أن منتخبنا نجح في إدراك التعادل قبل 20 ثانية من صافرة النهاية، لكن المنتخب الكوري سجل هدف الفوز والتتويج في اللحظات الأخيرة.

