الوصل يحقق رقمًا تاريخيًا.. 14 راعياً وشريكاً في أكبر منظومة تجارية بالنادي

أعلنت شركة الوصل للاستثمار عن توقيع وتجديد اتفاقيات الرعاية والشراكات الاستراتيجية للموسم الرياضي 2026-2027، والتي تضم 14 راعياً وشريكاً استراتيجياً، في أكبر منظومة رعاية يشهدها النادي خلال موسم رياضي واحد، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى ترسيخ شراكات طويلة الأمد وتعزيز المنظومة الاستثمارية والتجارية للنادي، بما يدعم مستهدفاته الرياضية والتنموية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق ون آند أونلي ون زعبيل بدبي، بحضور مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم محمد سعيد الشحي، ورئيس مجلس إدارة نادي الوصل الدكتور محمد أحمد بن فهد، ورئيس شركة الوصل للاستثمار فردان الفردان، وأعضاء مجلس إدارة نادي الوصل والشركات التابعة له، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات الراعية والشريكة.

وأكد رئيس شركة الوصل للاستثمار فردان الفردان، أن توقيع 14 اتفاقية رعاية للموسم الرياضي 2026-2027 يمثل محطة تاريخية في مسيرة النادي، إذ تعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الوصل في استقطاب هذا العدد من الرعاة خلال موسم رياضي واحد، بما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها النادي وجاذبية مشروعه الرياضي والاستثماري.

وقال: "نفخر اليوم بالإعلان عن هذه الشراكات التي تجمع نخبة من الشركات الوطنية الرائدة، والتي تعكس حجم الثقة التي يحظى بها نادي الوصل وقوة علامته التجارية، إضافة إلى المكانة التي وصل إليها النادي كوجهة استثمارية متميزة للشركاء من مختلف القطاعات".

وأضاف: "ما يزيدنا فخراً هو استمرار عدد من شركائنا معنا لأكثر من عشرة مواسم، وهو ما يؤكد أن علاقاتنا تقوم على الثقة والنجاح المتبادل، وليس على عقود قصيرة الأمد. وفي الوقت ذاته، نرحب بانضمام شركاء جدد، ونتطلع إلى بناء علاقات طويلة ومستدامة تحقق قيمة حقيقية لجميع الأطراف".

وأشار الفردان إلى أن تنوع الرعاة يعكس نجاح استراتيجية النادي في استقطاب شركاء من قطاعات مختلفة، مؤكداً أن هذا التنوع يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والابتكار، ويسهم في تعزيز تجربة النادي على المستويين الرياضي والاستثماري.

واختتم تصريحه قائلاً: "في الوصل، ننظر إلى الرعاية على أنها شراكة استراتيجية تتجاوز الحقوق التسويقية، لتكون علاقة مبنية على الثقة والرؤية المشتركة وتحقيق النجاح للجميع. ونتطلع مع شركائنا إلى موسم استثنائي يواصل فيه الوصل مسيرة الإنجازات داخل الملعب وخارجه".

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الفردان: شراكات الوصل الجديدة تؤكد قوة علامته التجارية وجاذبيته الاستثمارية.

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«هنا» راعياً رسمياً لنادي الوصل

استُهلت مراسم توقيع اتفاقيات الرعاية بالإعلان عن تجديد الشراكة مع شركة «هنا»، لتواصل الشركة رعايتها الرسمية لنادي الوصل والفريق الأول لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم محمد سعيد الشحي، ورئيس مجلس إدارة نادي الوصل الدكتور محمد أحمد بن فهد، ورئيس شركة الوصل للاستثمار فردان الفردان.

مركز دبي العقاري الراعي البلاتيني

وفي إطار الالتزام طويل الأمد، جدد مركز دبي العقاري شراكته مع نادي الوصل، ليستمر بموجبها راعياً بلاتينياً للفريق الأول للموسم الخامس على التوالي، ضمن رؤية مشتركة وثقة متجددة بين الطرفين.

دبي للاستثمار راعياً ذهبياً للفريق الأول

كما شهد الحفل الإعلان عن انطلاق شراكة جديدة مع شركة دبي للاستثمار، لتصبح الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم، حيث سيظهر شعار الشركة على قمصان لاعبي "الإمبراطور" خلال الموسم الرياضي الجديد.

وتعكس الشراكة رؤية النادي في بناء علاقات استراتيجية مستدامة مع المؤسسات الوطنية الرائدة، وتعزيز منظومته الاستثمارية والتجارية بما يدعم مسيرة النجاح ويكرس قيم التميز والتعاون.

«إميكول» شريك الاستدامة لنادي الوصل

وضمن منظومة الشراكات الاستراتيجية، وقع النادي اتفاقية شراكة مع شركة «إميكول» لتصبح شريك الاستدامة للنادي، في خطوة تعكس التزام الوصل بتعزيز مبادئ الاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للاعبين، وتوسيع نطاق شراكاته مع المؤسسات الوطنية الرائدة.

دبي التجاري الشريك المصرفي

وفي إطار تعزيز شراكاته مع المؤسسات المصرفية الرائدة في الدولة، أبرمت شركة الوصل للاستثمار اتفاقية شراكة مع بنك دبي التجاري ليصبح الشريك المصرفي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.

وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بدعم مسيرة النادي وتعزيز مكانته الرياضية والتجارية، بما ينسجم مع رؤية النادي في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع كبرى المؤسسات الوطنية.

وبموجب الاتفاقية، سيظهر شعار بنك دبي التجاري على أكتاف قمصان الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

الشريك الطبي "مجموعة تداوي للرعاية الصحية"

جدد نادي الوصل شراكته مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية، التي تواصل للعام السادس على التوالي رعايتها للنادي، في تأكيد على المكانة الراسخة للمجموعة باعتبارها جزءاً أساسياً من مسيرة النادي.

وتسهم الشراكة في توفير منظومة طبية متكاملة تدعم صحة اللاعبين وسلامتهم، وتعزز جاهزيتهم البدنية طوال الموسم الرياضي.

«نمط» شريك البنية التحتية والتطوير

وفي إطار تطوير البنية التحتية والارتقاء بمرافق النادي، وقعت شركة الوصل للاستثمار اتفاقية شراكة تمتد لثلاثة مواسم مع شركة «نمط للتطوير»، لتصبح بموجبها الشريك الرسمي للبنية التحتية والتطوير في النادي، والراعي الرسمي لأطقم التدريب الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

وبموجب الاتفاقية، ستشرف الشركة على تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع البنية التحتية ومرافق النادي، بما يدعم خطط الوصل المستقبلية ويعزز البيئة الرياضية وفق أعلى المعايير.

للعام العاشر على التوالي.. الوثبة شريكاً للتأمين

جدد النادي شراكته مع شركة الوثبة الوطنية للتأمين للموسم العاشر على التوالي، لتواصل الشركة دورها كشريك التأمين الرسمي للفريق الأول لكرة القدم.

وتعكس الشراكة الثقة المتبادلة بين الطرفين، وتوفر حلولاً وخدمات تأمينية متكاملة تسهم في دعم احتياجات الفريق وتعزيز استدامة التعاون الممتد بين الجانبين.

«كار فير» شريك التنقل الرسمي

شهد الحفل الإعلان عن الشراكة مع شركة «كار فير» لتصبح شريك التنقل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن توجه الوصل لبناء شراكات استراتيجية تدعم منظومة الفريق وتوفر أفضل الخدمات للاعبين.

وبموجب الشراكة، سيظهر شعار «كار فير» على قمصان تدريبات الفريق الأول، إلى جانب توفير أسطول من السيارات الفاخرة للاعبين.

«دريم دبي» شريك التفاعل الجماهيري

وفي خطوة تعكس اهتمام النادي بتطوير تجربة جماهيره، وقع نادي الوصل اتفاقية مع شركة «دريم دبي» لتكون شريك تفاعل الجماهير، في شراكة هي الأولى من نوعها ضمن منظومة شركاء النادي.

وستقدم الشركة مجموعة من المبادرات والفعاليات التفاعلية خلال مباريات الموسم، تشمل مسابقات وجوائز حصرية لجماهير الإمبراطور، بهدف تعزيز التفاعل وإثراء تجربة يوم المباراة.

«جيتوريد» شريك الترطيب الرسمي

انضمت شركة دبي للمرطبات إلى منظومة شركاء نادي الوصل بصفتها شريك الترطيب الرسمي، من خلال علامتها «جيتوريد»، إحدى العلامات العالمية في مجال مشروبات الترطيب الرياضي.

وتعزز الشراكة ارتباط النادي بعلامات رائدة في القطاع الرياضي، وتدعم توجهه نحو بناء شراكات نوعية ومستدامة.

«باركونيك» شريك حلول النقل الذكية

انضمت «باركونيك» إلى شركاء نادي الوصل بصفتها شريك حلول النقل الذكية، في خطوة تعكس تطور وتنوع منظومة الشراكات التجارية للنادي.

وتفتح الشراكة مجالاً جديداً للتعاون بين القطاع الرياضي والشركات المتخصصة في الحلول والتقنيات الذكية.

«مسافي» شريك المياه الرسمي

تواصل شركة مسافي للمياه حضورها كشريك المياه الرسمي لنادي الوصل للموسم الخامس على التوالي، امتداداً لشراكة ناجحة تجمع الطرفين.

وتشمل الشراكة توفير احتياجات فرق النادي من المياه خلال التدريبات والمباريات، إلى جانب تقديم عبوات مياه خاصة تحمل شعار نادي الوصل.

«بوما» راعي المستلزمات الرياضية

اختتم نادي الوصل سلسلة اتفاقياته بالإعلان عن تجديد شراكته مع شركة «بوما» العالمية للمستلزمات الرياضية للموسم الثاني على التوالي.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل بوما تزويد الفريق الأول لكرة القدم وجميع فرق النادي بالأطقم والمستلزمات الرياضية، إلى جانب طرح أطقم الفريق الأول رسمياً في متاجرها، بما يعزز وصول منتجات النادي إلى شريحة أوسع من الجماهير ويدعم استراتيجية الوصل التجارية.