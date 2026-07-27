إرث رادوي «الثقيل» يطوي صفحة شوت مع العين

طوى نادي العين صفحة لاعب الوسط، الروماني أدريان شوت، بعدما أعلن رسمياً إعارته إلى نادي ليفادياكوس اليوناني لمدة موسم واحد، في خطوة عكست صعوبة المهمة التي واجهها اللاعب منذ وصوله إلى «الزعيم»، وسط مقارنات غير معلنة بإرث مواطنه ميريل رادوي، أحد أبرز من شغلوا مركز الارتكاز في تاريخ النادي الحديث.

وجاءت الإعارة بعد أقل من ستة أشهر من انضمام شوت إلى العين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد حتى عام 2028، إذ أعلن النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، موافقته على انتقال اللاعب إلى الفريق اليوناني على سبيل الإعارة.

وكان التعاقد مع شوت قد جاء وسط سقف عالٍ من التوقعات، خصوصاً بعد تألقه مع فريق «إف سي إس بي» الروماني، حيث قدم نفسه لاعباً قادراً على تعزيز مركز الارتكاز الدفاعي، وهو المركز الذي ارتبط في ذاكرة جماهير العين باسم ميريل رادوي، بعدما ترك بصمة استثنائية خلال الفترة بين عامي 2011 و2014، ما جعل أي لاعب روماني يشغل هذا المركز بعده يواجه اختباراً مضاعفاً.

غير أن التجربة لم تسر كما كان مأمولاً، إذ لم ينجح اللاعب في فرض نفسه بصورة ثابتة ضمن التشكيلة الأساسية، أو تقديم الإضافة الفنية التي انتظرها الجهاز الفني وجماهير الفريق، لتتحول المقارنة مع إرث رادوي من عامل تحفيز إلى عبء ثقيل، وتنتهي مرحلته الأولى مع العين بإعارة تمنحه فرصة لبداية جديدة بعيداً عن الضغوط.

وتابعت وسائل الإعلام الرومانية مسيرة اللاعب مع العين، إذ أشارت صحيفة «سبورت» إلى أن شوت لم يتمكن من الظهور بالمستوى الذي عُرف به في الدوري الروماني، مشيرة إلى أن أداءه أثار تساؤلات لدى عدد من جماهير العين عبر منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التوقعات الكبيرة التي رافقت التعاقد معه.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مشاركات اللاعب خلال الفترة الماضية عكست تراجع مكانته في حسابات الجهاز الفني، مستشهدة بإشراكه في الوقت بدل الضائع من مواجهة شباب الأهلي في «الكلاسيكو»، وهي إحدى أبرز مباريات الموسم، معتبرة أن ذلك شكّل مؤشراً واضحاً على تقلص دوره داخل الفريق. ورغم قصر التجربة، فإن إعارة شوت قد لا تعني نهاية مشواره مع العين، إذ لايزال عقده يمتد حتى عام 2028، ما يفتح الباب أمام عودته مستقبلاً، في حال نجح في استعادة مستواه، وتقديم الإضافة التي يتطلع إليها النادي من لاعب كان يُنظر إليه، عند التعاقد معه، باعتباره أحد أبرز تدعيمات خط الوسط، قبل أن يصطدم بظل إرث رادوي الثقيل.