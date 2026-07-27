ميكيل بون: التجربة الإماراتية قرّبت بيرلو من تدريب إيطاليا

شدد المدير الفني السابق لنادي الفجيرة، الفرنسي ميكيل بون، على أن التجربة الإماراتية التي خاضها أسطورة كرة القدم الإيطالية، أندريا بيرلو، مع نادي يونايتد، إلى جانب التغطية الإعلامية المميزة التي حظي بها خلال الموسم الماضي، أسهمتا في اقترابه من تولي تدريب المنتخب الإيطالي، مشيراً إلى أن مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم وعلاقاته القوية مع مواطنيه، باولو مالديني وليوناردو، عززت من فرصه.

وقال ميكيل لـ«الإمارات اليوم»: «قدّم بيرلو عملاً رائعاً مع جميع أفراد الجهاز الفني خلال الموسم الماضي، وتحدثت وسائل الإعلام كثيراً عن الفريق والأداء الذي قدمه، لذلك كانت التجربة مع يونايتد إلى جانب التغطية الإعلامية الكبيرة عاملاً مهماً في اقترابه من هذا المنصب، كما أن بيرلو اسم كبير في عالم كرة القدم، ويتمتع بعلاقات جيدة مع مالديني وليوناردو».

وأضاف: «بيرلو مدرب جيد، لكن حل مشكلة الكرة الإيطالية ليس مرتبطاً بشخص واحد فقط، فالمنتخب يحتاج إلى تغيير شامل. يجب على جميع الأندية الإيطالية الاستثمار في المواهب المحلية، والإيمان بها، ومنحها الفرصة مع الفريق الأول. ومن خلال ثورة جديدة في الأندية فقط، يمكن للمنتخب الإيطالي العودة إلى القمة».

وحول موافقة بيرلو على راتب سنوي منخفض مقارنة بكبار المدربين، قال ميكيل: «لا أعتقد أن الراتب يُمثل قضية بالنسبة له، فالأمر يتعلق بالشغف تجاه بلده ورغبته في مساعدة كرة القدم الإيطالية».

وتشير تقارير إلى أن راتب بيرلو مع المنتخب الإيطالي قد يبلغ نحو 1.5 مليون يورو سنوياً فقط، وهو رقم منخفض مقارنة ببعض كبار المدربين الذين تصل رواتبهم إلى نحو 20 مليون يورو سنوياً، ما يعكس أن دافعه الأساسي يتمثّل في خوض تحدي قيادة منتخب بلاده أكثر من الجانب المالي.

وفي ما يخص إمكانية تعيين مدرب جديد في نادي يونايتد خلفاً لبيرلو، أوضح ميكيل: «لم أقرأ في الصحف الإيطالية أي اسم مطروح حتى الآن لخلافة بيرلو في تدريب يونايتد».

ومن المرجح أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اجتماعاً، غداً، للإعلان رسمياً عن التعاقد مع أندريا بيرلو مديراً فنياً للمنتخب الإيطالي، بعد الانتهاء من النقطة الأخيرة العالقة في المفاوضات.