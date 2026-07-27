5 تجارب ودية بـ 14 هدفاً.. حصيلة معسكر الوصل في هولندا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل معسكره الإعدادي الخارجي في هولندا، بالتعادل مع التعاون السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات «الإمبراطور» لانطلاقة الموسم الجديد، ليغلق الفريق ملف المعسكر، الذي شهد برنامجاً مكثفاً على المستويين البدني والفني، إلى جانب خوض عدد من التجارب الودية أمام مدارس كروية مختلفة.

وحقق الوصل حصيلة لافتة خلال معسكر الإعداد، بعدما خاض خمس مباريات ودية، فاز في ثلاث منها، وتعادل في واحدة، وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 14 هدفاً، بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف.

وكان معسكر الوصل في هولندا انطلق في السادس من يوليو الجاري، بعدما بدأ الفريق مرحلة التجمع الداخلي في دبي مطلع الشهر ذاته، وبدأ الجهاز الفني تنفيذ برنامجه التحضيري، الذي تضمن تدريبات يومية ومباريات ودية، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وخاض الفريق مباراته الأولى أمام أوتريخت الهولندي في 11 يوليو، وحقق الفوز بنتيجة 2-1، بعدما سجل ريناتو جونيور الهدف الأول، قبل أن يضيف مالك جنعير الهدف الثاني، في تجربة كشفت عن جاهزية الفريق الهجومية.

وفي ثانية مبارياته الودية، خسر الوصل أمام بيفيرين البلجيكي بهدف دون ردّ في 15 يوليو، قبل أن يعود إلى طريق الانتصارات بفوز كبير على دي تريفرز الهولندي بنتيجة 3-1 يوم 18 يوليو، حيث تألق نيكولاس خيمينيز بتسجيل هدفين، وأضاف ريناتو جونيور الهدف الثالث.

وواصل «الإمبراطور» نتائجه الإيجابية في التجربة الرابعة، عندما حقق فوزاً عريضاً على الشمال القطري بنتيجة 8-1 في 22 يوليو، في مباراة شهدت تألق عدد من لاعبي الفريق، إذ سجل ريناتو جونيور ثلاثة أهداف، وميغيل بورخا ثلاثة أهداف، وأضاف برايان بالاسيوس وعلي صالح هدفاً لكل منهما.

واختتم الوصل مبارياته في المعسكر بمواجهة التعاون السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، بعدما نجح لياندرو سابادسيو في تسجيل هدف التعادل، ليحصل الفريق على تجربة قوية قبل العودة إلى دبي لخوض المرحلة الأخيرة من الإعداد استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وشهد المعسكر تنوعاً في مستويات المنافسين، إذ واجه الوصل فرقاً من هولندا وبلجيكا، إلى جانب مواجهتين عربيتين أمام الشمال القطري والتعاون السعودي، وهو ما منح الجهاز الفني فرصة تقييم حالة اللاعبين والوقوف على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل قبل انطلاق الموسم.

وعلى مدار فترة الإعداد، ركّز الجهاز الفني، بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، على رفع معدلات اللياقة البدنية، وتطوير الانسجام بين الخطوط، وتجهيز اللاعبين الجدد، إلى جانب اختبار أكثر من خيار في التشكيلة الأساسية، في ظل تطلعات الفريق للمنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل.

ويعود الوصل إلى دبي لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل بداية المنافسات الرسمية، حيث يستعد الفريق لافتتاح مشواره في الموسم الجديد بمواجهة يونايتد ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين، فيما يلتقي العين في الدور التمهيدي من كأس رابطة المحترفين، في أول اختبارين رسميين لـ«الإمبراطور» خلال الموسم الجديد.

• الوصل يفتتح مشوار الموسم الجديد بمواجهة يونايتد في الجولة الأولى من دوري المحترفين.