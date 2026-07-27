سمبيج: الشارقة سيعود إلى موقعه الطبيعي على المنصات في كل البطولات

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة، إبراهيم صالح سمبيج، أن طموح الفريق يتمثل في العودة بقوة إلى منصات التتويج، والمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم الجديد 2026-2027، مشدداً على أن إدارة النادي تعمل دائماً على إرضاء جماهيره من خلال المنافسة على الألقاب، وإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي، والظهور بمستواه الحقيقي، معتبراً أن الشارقة ظل دائماً من الفرق المنافسة على البطولات.

وقال إبراهيم صالح لـ«الإمارات اليوم»: «نادي الشارقة يفكّر كل موسم في المنافسة على البطولات، وليس لديه أي هدف آخر، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من خلال النتائج، خصوصاً بعد تدعيم الفريق بعناصر جديدة استعداداً للموسم الجديد».

وعن انتقال مهاجم العين السابق، التوغولي لابا كودجو، إلى الشارقة لمدة موسمين، باعتباره من أبرز صفقات الدوري حتى الآن، قال: «يكفي أنه هداف الدوري الإماراتي الموسم الماضي، وأتمنى أن يشكل انضمامه إضافة كبيرة للفريق خلال المرحلة المقبلة».

وبشأن تحضيرات الفريق خلال معسكره الحالي في سلوفينيا، أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة أن الفريق يواصل إعداده في معسكره الخارجي، بعدما خاض حتى الآن ثلاث مباريات ودية أمام باتشكا توبولا الصربي، وبيلتينسي السلوفيني، وأبها السعودي، ويواجه، في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، فريق السيلية القطري في مباراته الودية الرابعة.

يُذكر أن الشارقة تُوج في الموسم الماضي بلقبَي كأس السوبر الإماراتي وكأس السوبر الإماراتي - القطري، فيما أنهى دوري المحترفين في المركز الثامن.

وأضاف إبراهيم صالح: «أتمنى أن يكون الجمهور راضياً عن الفريق، وأن يحقق النتائج المرجوة خلال الموسم الجديد بما يلبي طموحات الجماهير الشرقاوية، لأن هدف أي نادٍ هو إسعاد جماهيره».

وعن إتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية، أكد إبراهيم صالح أن هذه المباريات تمثل فرصة أمام المدرب البرتغالي خوسيه مورايس لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين، بهدف الوصول إلى التشكيلة الأنسب قبل انطلاق الموسم.

ويسعى مورايس إلى تنفيذ برنامجه الفني والإعدادي بالشكل الأمثل، لاسيما أن البرنامج يتضمن خوض خمس مباريات ودية قبل المواجهة المرتقبة أمام الظفرة في الجولة الأولى من دوري المحترفين.

يذكر أن الشارقة جدد خلال الفترة الماضية عقود عدد من لاعبيه، من بينهم الحارس المخضرم عادل الحوسني، وقائد الفريق شاهين عبدالرحمن، وعثمان كامارا، والصربي مارو كاتينيتش، وذلك ضمن استعدادات النادي للموسم الجديد.