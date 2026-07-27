علياء فيروز تشارك في مونديال زوارق «الفورمولا 4» بإيطاليا

تشارك المتسابقة الإماراتية، علياء عبدالسلام فيروز، سائقة «فريق 2050» في منافسات كأس العالم لزوارق «الفورمولا 4»، لعام 2026، المقررة في إيطاليا خلال الفترة من السابع إلى التاسع من أغسطس المقبل، وجائزة النرويج الكبرى في مدينة درامن من 21 إلى 23 من الشهر نفسه.

وتستعد علياء لخوض المنافسات من خلال معسكر تدريبي بمنطقة سونجه في النرويج من 25 يوليو الجاري حتى السادس من أغسطس المقبل، قبل انطلاق مشاركاتها الدولية، ويتضمن تدريبات فنية وبدنية، وبرامج متخصصة لرفع مستوى التحكم بالزورق، وتحسين سرعة الاستجابة، والتعامل مع المنعطفات، وظروف السباقات المختلفة.

وقالت علياء فيروز إن المعسكر يُمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، ويمنحها فرصة لتطوير مستواها والاستعداد بصورة أفضل للمنافسات المقبلة، وأضافت: «كل لفة أخوضها خلال المعسكر تقربني أكثر من هدفي. لا أمثل نفسي فقط، بل أمثل دولة الإمارات، وأسعى إلى إثبات قدرة المرأة الإماراتية على المنافسة في أصعب الرياضات الميكانيكية والوصول إلى منصات الإنجاز العالمية».