«الشارقة للفتيات» يشارك في البطولة العربية للشطرنج بالقاهرة

يشارك نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بسبع لاعبات في البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، التي ينظمها الاتحاد العربي للشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، في القاهرة، خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى الخامس من أغسطس المقبل، بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة في واحدة من أكبر البطولات العربية للفئات السنية. وتترأس وفد النادي عضو مجلس إدارة النادي، إيمان محمد، ويضم اللاعبات عنود عيسى وعهود عيسى وحفصة عيسى، والريم عيسى إلياس وبدرية محمد السويدي، ونور راشد الغافري ومريم خالد النعيمي. وتأتي المشاركة ضمن برنامج النادي الهادف إلى تطوير مستويات اللاعبات ومنحهن فرص الاحتكاك الخارجي واكتساب الخبرات التنافسية خصوصاً بعد الحضور اللافت للاعبات النادي على منصات التتويج في البطولات المحلية خلال الموسم الحالي، وأكدت رئيس مجلس إدارة النادي، نجلاء الشامسي، أن المشاركة في البطولة العربية محطة مهمة في مسيرة إعداد اللاعبات لما توفره من فرصة للاحتكاك بنخبة المواهب العربية.