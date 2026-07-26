الشارقة ينهي عقد خالد باوزير بالتراضي بعد مسيرة استمرت 6 سنوات

أعلنت شركة نادي الشارقة لكرة القدم، عبر الصفحة الرسمية للنادي على منصة “إكس”، إنهاء عقد لاعب الفريق الأول خالد باوزير بالتراضي، بعد مسيرة حافلة بالعطاء مع “الملك” امتدت لنحو ست سنوات، منذ يونيو 2020.

وتقدمت شركة نادي الشارقة لكرة القدم بخالص الشكر والتقدير للاعب خالد باوزير على ما قدمه خلال فترة تمثيله للفريق، متمنية له كل التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

يُذكر أن خالد باوزير (31 عاماً) انتقل إلى الشارقة في يونيو 2020 قادماً من نادي الظفرة بعقد لمدة ثلاثة مواسم، قبل أن يجدد النادي عقده لثلاثة مواسم أخرى حتى عام 2026. وشكل باوزير إضافة فنية مميزة للفريق الشرقاوي، كما سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول في فترات سابقة.