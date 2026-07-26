درّاج فريق الإمارات بوجاتشار يعزز صدارته لطواف فرنسا

عزز درّاج فريق «الإمارات-XRG»، السلوفيني تادي بوجاتشار، صدارته للترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعدما فاز أول من أمس بالمرحلة الـ19 التي اختتمت على قمة «ألب دويز»، مسجلاً أسرع زمن في تاريخ صعود الجبل، قبل مرحلتين من ختام السباق في باريس.

وحقق بوجاتشار فوزه الخامس في النسخة الحالية من الطواف، بعدما قلّص فارق ثلاث دقائق مع مجموعة الصدارة، وشنّ هجوماً حاسماً قبل 12 كيلومتراً من خط النهاية، قبل أن ينفرد بالمقدمة على بعد 800 متر من الختام، وينهي الصعود بزمن بلغ 35 دقيقة و26 ثانية، محطماً الرقم القياسي لهذا المرتفع الشهير.

وبات بوجاتشار ثاني متسابق في تاريخ طواف فرنسا يحقق الفوز بمرحلة تنتهي على قمة «ألب دويز» وهو مرتدياً القميص الأصفر، كما وسّع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى أكثر من سبع دقائق، ليقترب من معادلة الرقم القياسي بإحراز لقبه الخامس في السباق.