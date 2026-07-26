فريق أبوظبي يخوض الجولة الثانية من مونديال زوارق الفورمولا 1

يستعد فريق أبوظبي لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، التي تستضيفها بحيرة إيسيك كول في جمهورية قيرغيزستان خلال الفترة من 31 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز السائقين والفرق العالمية.

وتُقام الجولة بالقرب من مدينة تشولبون آتا، الواقعة على الشاطئ الشمالي لبحيرة إيسيك كول، وتُشكل محطة تاريخية للبطولة، كونها أول جولة تُقام في منطقة آسيا الوسطى، إلى جانب كونها الأعلى ارتفاعاً في تاريخ البطولة، إذ يقع موقع السباق على ارتفاع 1607 أمتار فوق مستوى سطح البحر.

ويُمثل فريق أبوظبي في الجولة ثلاثة زوارق، يقودها جوناس أندرسون على متن الزورق رقم 5، وإريك ستارك على متن الزورق رقم 6، إلى جانب الإماراتي راشد القمزي على متن الزورق رقم 35، في مشاركة تعكس طموحات الفريق للمنافسة بقوة وتحقيق نتائج متقدمة.