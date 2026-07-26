الشارقة يواجه السيلية القطري غداً في رابعة ودياته بمعسكر سلوفينيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، عند الساعة السابعة والنصف من مساء غدٍ الإثنين، مباراة ودية أمام السيلية القطري، ضمن رابعة مبارياته التجريبية في معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا، والذي يستمر حتى 30 يوليو الجاري، وذلك في إطار استعداداته للموسم الرياضي 2026-2027.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، سيختتم الشارقة معسكره بخوض مباراة ودية خامسة، قبل العودة إلى الدولة في الأول من أغسطس المقبل، لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات على ملعبه، استعداداً لانطلاق المنافسات الرسمية.

ويستهل «الملك» مشواره في دوري المحترفين يوم 15 أغسطس المقبل، عندما يلتقي الظفرة ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكان الشارقة قد خاض حتى الآن ثلاث مباريات ودية، حقق خلالها الفوز على أبها السعودي بنتيجة (2-1)، وبيلتينسي السلوفيني (4-0)، في حين خسر أمام باتشكا توبولا الصربي بنتيجة (1-2).

وشهد معسكر الفريق في سلوفينيا انضمام عدد من الصفقات الجديدة، يتقدمها المهاجم التوغولي لابا كودجو، الذي بدأ مرحلة جديدة مع «الملك» بعد نهاية مسيرته الناجحة مع العين، والتي توج خلالها بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، إلى جانب تتويجه هدافاً للمسابقة.

كما عزز الشارقة صفوفه بصانع الألعاب البرازيلي آغنير مورا، القادم من فلومينينسي البرازيلي بعقد يمتد لموسمين ضمن فئة اللاعب المقيم، إضافة إلى مدافع منتخب الرأس الأخضر ديني بورغيس، القادم من البطائح بعقد لمدة موسمين، ولاعب منتخب الكونغو الديمقراطية شارلز بيكيل، القادم من إسبانيول الإسباني بعقد يمتد لموسمين، فضلاً عن التعاقد مع البرازيلي جوليمار جونيور قادماً من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

واستغل الجهاز الفني المباريات الودية الأخيرة لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، بهدف تقييم مستوياتهم الفنية والوقوف على مدى جاهزيتهم قبل انطلاق الموسم، الذي يسعى خلاله الفريق إلى استعادة حضوره القوي، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بدوري أدنوك للمحترفين برصيد 29 نقطة.

وعلى صعيد قائمة الفريق، أعار الشارقة خلال فترة الانتقالات الحالية عدداً من لاعبيه، من بينهم ماجد سرور إلى يونايتد لمدة موسم واحد، وهارون إبراهيم إلى هاكن السويدي حتى منتصف عام 2027، إضافة إلى إعارة البرازيلي جويلهيرم بيرو إلى كلباء حتى نهاية الموسم المقبل.