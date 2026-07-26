مهاجم العين الكاميروني أيلو يبعث برسائل مبكرة عن سرعة تأقلمه

بعث الوافد الجديد لصفوف العين، المهاجم الكاميروني بابا أيلو، برسائل مبكرة تؤكد جاهزيته لقيادة خط الهجوم وتأقلمه، بعدما قدم بداية مثالية مع «الزعيم» وقاد الفريق إلى فوز عريض على أمل الدورة المغربي بنتيجة 6-0، مسجلاً ثلاثة أهداف «هاتريك» في أول مباراة يخوضها بقميص الفريق، ضمن المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي المقام حالياً في المغرب استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وقدم الوافد الجديد نفسه بصورة لافتة أمام جماهير العين، إذ لم ينتظر سوى الدقيقة الأولى ليوقع على أول أهدافه بقميص «الزعيم»، قبل أن يعود ويضيف الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (42 و44)، ليؤكد حضوره الهجومي منذ أول اختبار ودي مع الفريق، في حين سجل بقية أهداف اللقاء كل من أمادو نيانغ، وجونتاس سانتوس، واليوناني جورجيوس جياكوماكيس، في مباراة شهدت أداءً هجومياً مميزاً من العين.

وأعرب بابا أيلو عن سعادته الكبيرة بهذه البداية، مؤكداً أن «تسجيل ثلاثة أهداف في أول ظهور لي يمنحي دافعاً إضافياً لمواصلة العمل وتقديم الأفضل مع الفريق».

وقال في تصريحات صحافية عقب نهاية المواجهة: «أنا سعيد جداً بالتسجيل في المباراة، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وقدمنا أداء جيداً».

وأضاف: «بالتأكيد هناك أمور نحتاج إلى التحسن فيها في كل مباراة، سنحاول معرفة الجوانب التي يمكن تطويرها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد».

واختتم: «نحن سعداء بالفوز في أولى مبارياتنا التحضيرية سنحاول الحفاظ على تركيزنا لأن منافسات الدوري ستنطلق قريباً وسنعمل على التطور والتقدم مع كل مباراة ودية وكل حصة تدريبية».

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش أن يواصل الفريق تصاعد مستواه الفني والبدني خلال فترة الإعداد، خصوصاً مع انضمام عدد من الوجوه الجديدة التي يعول عليها النادي لتعزيز صفوفه والمنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

وشكلت المباراة الودية الأولى محطة مهمة للجهاز الفني للوقوف على جاهزية اللاعبين، ومنح العناصر الجديدة فرصة للانسجام مع المجموعة، في وقت منحت البداية القوية التي قدمها بابا أيلو مؤشراً إيجابياً على سرعة تأقلمه مع الفريق، وسط تطلعات جماهير العين إلى أن يواصل المهاجم الكاميروني تألقه عندما تبدأ المنافسات الرسمية.

بابا أيلو:

. تسجيل ثلاثة أهداف في أول ظهور لي يمنحني دافعاً إضافياً لمواصلة العمل وتقديم الأفضل مع الفريق.

. هناك أمور نحتاج إلى التحسن فيها.. سنحاول معرفة الجوانب التي يمكن تطويرها خلال فترة الإعداد.