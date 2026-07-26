4 وديات تُجهّز منتخب السلة في معسكر صربيا قبل انطلاق التصفيات الآسيوية

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، عن خوض «الأبيض» أربع مباريات ودية خلال معسكره الخارجي في صربيا، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 21 أغسطس المقبل، وذلك ضمن الاستعدادات للمشاركة في النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، التي تستضيفها صالة نادي شباب الأهلي في الممزر بدبي خلال الفترة من 24 إلى 31 أغسطس المقبل.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «إن تأجيل البطولة العربية، التي كان من المقرر أن يشارك فيها المنتخب خلال الفترة من 4 إلى 12 أغسطس، دفع الجهاز الفني إلى اعتماد خطة بديلة، تضمنت تعديل برنامج المعسكر الخارجي في صربيا وإطالة مدته، على أن يُقام على مرحلتين في منطقتين مختلفتين؛ الأولى في منطقة زلاتيبور الجبلية، وتركز على الإعداد البدني، والثانية في العاصمة بلغراد، وتشمل خوض أربع مباريات ودية».

وأوضح أن الجهاز الفني راعى في اختيار المباريات الودية التدرج في قوة المنافسين، إلى جانب محاكاة البرنامج الزمني لمنافسات نافذة دبي، حيث سيخوض المنتخب ثلاث مباريات متتالية، يعقبها يوم راحة، قبل خوض المباراة الرابعة.

وأشار إلى أن المنتخب يستهل مشواره في التصفيات يوم 26 أغسطس بمواجهة منتخب نيبال، ثم يلتقي الكويت والبحرين في اليومين التاليين، قبل الحصول على يوم راحة، على أن يختتم مشاركته في 30 أغسطس بمواجهة منتخب عُمان.

وتابع: «سيحصل اللاعبون على فترة راحة قصيرة عقب العودة من معسكر صربيا، قبل استئناف التجمع في 24 أغسطس لوضع اللمسات الأخيرة قبل ضربة البداية أمام منتخب نيبال، الذي لا نملك عنه معلومات كافية، كونه يشارك للمرة الأولى في التصفيات الإقليمية. وننتظر إعلان القوائم النهائية للمنتخبات للتعرف إلى أبرز عناصره، خصوصاً أن تحقيق الفوز في المباراة الأولى سيمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة قبل سلسلة من المواجهات الخليجية المتقاربة في المستوى».

وأكد بن الحبيب أن مستويات الانضباط والالتزام مرتفعة خلال التجمع الداخلي الحالي في دبي، الذي يشارك فيه 20 لاعباً ويستمر حتى موعد السفر إلى صربيا.

ويشارك المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا إلى جانب منتخبات الكويت ونيبال والبحرين وعُمان، فيما تضم المجموعة الثانية كازاخستان وفلسطين وسريلانكا والمالديف وقيرغيزستان.