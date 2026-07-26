فرايبورغ يستكشف ضم بيدرو ماليرو من الوصل

أجرى نادي فرايبورغ الألماني اتصالات استكشافية مع نادي الوصل من أجل بحث إمكانية التعاقد مع الظهير الأيمن البرتغالي بيدرو ماليرو، في ظل رغبة اللاعب في العودة إلى كرة القدم الأوروبية بعد تجربته في دوري المحترفين.

وقال الصحافي البرتغالي سيباستيان بينتو على حسابه في منصة «إكس» إن النادي الألماني استفسر عن شروط إتمام صفقة محتملة لضم اللاعب، في الوقت الذي أصبح فيه ماليرو منفتحاً على دراسة فرص الرحيل عن دوري المحترفين والعودة إلى الملاعب الأوروبية، بعد موسم قدم خلاله مستويات مميزة مع الوصل.

وانضم بيدرو ماليرو إلى الوصل في صيف 2025، قادماً من طرابزون سبور التركي، بعقد يمتد لأربع سنوات، ضمن تحركات «الإمبراطور» لتعزيز صفوفه بلاعبين يمتلكون خبرة في البطولات الأوروبية.

وكان ماليرو قد انتقل إلى طرابزون سبور، قادماً من بوافيشتا البرتغالي في عام 2024، في صفقة بلغت قيمتها نحو مليوني يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة إلى 2.5 مليون يورو وفقاً للحوافز والمكافآت المرتبطة بالأداء.

وخلال موسمه الأول مع الوصل، فرض الظهير البرتغالي نفسه كأحد أبرز المحترفين الأجانب في الفريق، بعدما قدم مستويات قوية بفضل سرعته وقدرته على دعم الجانب الهجومي إلى جانب الالتزام بالأدوار الدفاعية، ليصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة «الإمبراطور».

ويمتلك ماليرو خبرة جيدة رغم صغر سنه، إذ بدأ مسيرته مع بوافيشتا البرتغالي قبل الانتقال إلى الدوري التركي، حيث خاض تجربة مع طرابزون سبور، وسجل حضوراً لافتاً كظهير أيمن يجمع بين القوة البدنية والقدرة على صناعة الفرص.

ويبلغ ماليرو من العمر 24 عاماً، وهو ما يجعله هدفاً جذاباً للأندية الأوروبية الباحثة عن لاعبين في هذا المركز، خاصة مع امتلاكه خبرة في أكثر من بطولة ووجود فرصة لتطوير مستواه خلال السنوات المقبلة.

ويأتي اهتمام فرايبورغ ليؤكد ارتفاع قيمة اللاعب في سوق الانتقالات، بعدما نجح في إثبات نفسه سريعاً في دوري المحترفين، في حين سيكون الوصل أمام خيار الحفاظ على أحد أهم عناصره أو دراسة أي عرض مالي يعكس قيمة اللاعب الفنية والاستثمارية.

. لاعب الوصل بيدرو ماليرو يرغب في العودة إلى كرة القدم الأوروبية بعد تجربته المميزة في دوري المحترفين.