20 انتصاراً لأندية المحترفين في المعسكرات الخارجية

تواصل أندية دوري المحترفين رفع جاهزيتها خلال معسكراتها الخارجية، استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي 2026-2027، بعدما رفعت رصيدها إلى 20 انتصاراً في المباريات الودية، كان أحدثها الفوز الكبير الذي حققه حامل اللقب العين على فريق أمل الدروة المغربي بسداسية نظيفة، في أولى تجاربه خلال معسكره المقام في المغرب.

وتتوزع معسكرات أندية دوري المحترفين على تسع وجهات خارجية في ثماني دول أوروبية، إلى جانب دولة عربية واحدة. ومنذ انطلاق هذه المعسكرات في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، خاضت الفرق، حتى مساء الجمعة الماضي، 29 مباراة ودية، وفقاً لما أعلنته الأندية عبر منصاتها الرسمية، حققت خلالها 20 انتصاراً، مقابل ثلاثة تعادلات وست هزائم.

وسجلت الفرق الإماراتية 76 هدفاً بمعدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة، في حين استقبلت شباكها 26 هدفاً، بمعدل 0.9 هدف في المباراة.

وجاءت الغزارة التهديفية نتيجة سلسلة من الانتصارات العريضة، أبرزها فوز الوصل على الشمال القطري بنتيجة (8-1) في 22 يوليو، ضمن معسكره في هولندا، إلى جانب فوز شباب الأهلي على إس كي سانت يوهان النمساوي بسداسية نظيفة في 18 يوليو، قبل أن يكرر العين النتيجة ذاتها أمام أمل الدروة المغربي في افتتاح مبارياته الودية بالمغرب، استعداداً لاستكمال المرحلة الثانية من معسكره في إسبانيا، والتي تتضمن ثلاث مباريات إضافية حتى 9 أغسطس المقبل.

وكان الجزيرة أول أندية دوري المحترفين التي دشنت مبارياتها الودية الخارجية، بعدما افتتح معسكره في هولندا بالخسارة أمام ستيوا بوخارست الروماني بهدف دون رد في 7 يوليو، قبل أن يحقق أول انتصاراته على زفوله الهولندي بهدف نظيف في 11 يوليو، ثم تعادل مع رويال شارلروا البلجيكي (1-1)، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على فيتيسه أرنهيم الهولندي بنتيجة (2-1).

أما الوصل، فاستهل معسكره الهولندي بالفوز على أوتريخت (2-1)، ثم خسر أمام بيفيرين البلجيكي بهدف دون رد، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات بفوزين متتاليين على دي تريفيز الهولندي (3-1)، ثم الشمال القطري (8-1).

وشهد معسكر شباب الأهلي في النمسا بداية متعثرة بالخسارة أمام سيغما التشيكي بهدفين دون رد، قبل أن يستعيد الفريق توازنه بفوز كبير على إس كي سانت يوهان النمساوي (6-0)، ثم تغلب على السد القطري بنتيجة (4-1).

كما بدأ الوحدة معسكره في ألمانيا بالتعادل (2-2) أمام تي إس في بوكباخ، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على أيخشتات (4-0) وفورتسبورغر كيكرز (3-2). وفي المقابل، افتتح النصر معسكره في النمسا بالخسارة أمام سلوفان غالانتا، قبل أن يتجاوز السيلية القطري برباعية نظيفة.

وفي سلوفينيا، استهل الشارقة معسكره بالخسارة أمام باتشكا توبولا الصربي (1-2)، قبل أن يحقق فوزين متتاليين على أبها السعودي (2-1)، ثم بيلتينسي السلوفيني (4-0).

وسجل حتا، العائد إلى دوري المحترفين، بداية قوية في معسكره بصربيا، بالفوز على إف سي تيليوبتيك (3-1)، ثم بروليتر (2-0)، في حين استهل يونايتد، الذي يخوض أول مواسمه في دوري المحترفين، معسكره في لاتفيا بالفوز على ميتا اللاتفي (3-2).

وحقق بني ياس الفوز على أكاديمية إيغاليتي (3-1) في مستهل معسكره بهولندا، قبل أن يخسر أمام الخليج السعودي (1-2)، في حين بدأ كلباء معسكره في سلوفينيا بالفوز على إن تي سي دانيال (4-1)، ثم السيلية القطري (5-1).

وانتظر خورفكان حتى 21 يوليو لخوض أولى مبارياته الودية في معسكره بتركيا، وحقق خلالها الفوز على المرخية القطري بهدفين دون رد، وأعلن الظفرة تعادله السلبي أمام إتش إن كيه غوريتسا الكرواتي في معسكره بسلوفينيا، في حين لم يكشف عجمان حتى الآن عن نتائج مبارياته الودية في معسكره المقام بصربيا.