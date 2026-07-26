200 مشارك في مبادرة «خلك جاهز» لنادي كلباء

نظم نادي كلباء الرياضي الثقافي فعالية المسير الجبلي ضمن مبادرة «خلك جاهز» في منطقة بحيرة الحفية بمدينة كلباء، بمشاركة 200 فرد من مختلف فئات المجتمع، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط حياة صحي.

وانطلق المشاركون في مسار جبلي وسط الطبيعة الخلابة التي تتميز بها المنطقة، في فعالية جمعت بين النشاط البدني والاستمتاع بالمقومات البيئية والسياحية التي تزخر بها مدينة كلباء، وشهدت تفاعلاً واسعاً من المشاركين.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي، عبدالله البلوشي، أن هذه الفعالية تستهدف ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.