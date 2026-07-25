نجل أحمد سعيد: والدي والأسرة بخير بعد تعرضهم لحادث سير ويتلقون العلاج في مستشفى راشد

تعرض الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة والناقد الرياضي أحمد سعيد، مع أفراد أسرته، لحادث سير في دبي، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وأكد نجله، سعيد أحمد سعيد، أن والده وأفراد الأسرة بخير، وأن حالتهم الصحية مستقرة، ويخضعون حالياً للعلاج والرعاية الطبية في المستشفى.

وقال سعيد أحمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «أطمئن الجميع بأن والدي وأفراد الأسرة بخير، وأن إصاباتهم بسيطة».

وعمل أحمد سعيد إدارياً في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة لسنوات طويلة، كما شغل سابقاً منصب المدير الإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.