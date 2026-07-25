منتخب شباب الإمارات لكرة اليد يضرب موعداً مع كوريا الجنوبية في نهائي آسيا

تأهل منتخب الإمارات لكرة اليد للشباب إلى نهائي النسخة الـ19 من كأس آسيا لكرة اليد للشباب، المقامة حالياً في الصين، بعد فوزه على نظيره السعودي بنتيجة (31-30)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور نصف النهائي.

ويواجه المنتخب الإماراتي بعد غدٍ الإثنين نظيره الكوري الجنوبي في المباراة النهائية، بعدما تأهل الأخير إلى النهائي بفوزه على المنتخب البحريني بنتيجة (32-31).

وكان منتخب الإمارات قد ضمن أيضاً التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة اليد المقررة في مقدونيا الشمالية عام 2027، عقب فوزه الكبير في الدور ربع النهائي على منتخب الصين بنتيجة (37-28).

وجاء تأهل شباب الإمارات إلى المباراة النهائية بعدما واصل عروضه القوية في البطولة، محققاً سجلاً خالياً من الخسارة، بعدما فاز في ست مباريات وتعادل في مباراتين.

واستهل المنتخب مشواره بالفوز على اليابان بنتيجة (32-29)، ثم تغلب على قطر (29-24)، وحقق انتصاراً كبيراً على الهند (52-21)، قبل أن يفوز على الكويت (29-28)، والصين (37-28)، والسعودية (31-30)، فيما تعادل مع إيران (25-25) وكوريا الجنوبية (30-30).

ويتطلع المنتخب الإماراتي إلى مواصلة مشواره المميز في البطولة، وتحقيق الفوز على كوريا الجنوبية في المباراة النهائية، وحصد اللقب القاري، لإضافة إنجاز جديد إلى سجل كرة اليد الإماراتية.