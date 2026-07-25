بيرلو مستمر مع «يونايتد» الإماراتي.. والإدارة تضع بدائل تحسباً لتدريبه منتخب إيطاليا

أكد مصدر رسمي في نادي يونايتد الإماراتي أن الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو مستمر في منصبه مديراً فنياً للفريق الأول، الذي يقيم حالياً معسكراً إعدادياً في لاتفيا، استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم»: «يواصل أندريا بيرلو، في الوقت الحالي، قيادة تدريبات الفريق وفق البرنامج الفني والإعدادي المعتمد، الذي يشمل الجوانب الفنية والبدنية، ولم يطرأ أي تغيير على خطة إعداد الفريق».

وأضاف: «ما يتردد بشأن إمكانية انتقال بيرلو لتدريب منتخب إيطاليا يبقى احتمالاً قائماً، نظراً إلى قيمته الفنية الكبيرة ومكانته كأحد أبرز أساطير كرة القدم الإيطالية، إلا أنه حتى الآن لا يوجد أي تغيير على وضعه مع الفريق».

وفي سياق متصل، علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي يونايتد بدأت بالفعل دراسة ملفات عدد من المدربين أصحاب الخبرة، تحسباً لأي مستجدات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، بهدف ضمان الاستقرار الفني وعدم التأثر بأي قرار محتمل، وذلك قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين، المقررة في 14 أغسطس المقبل.

وبحسب المعلومات، فإن المساعد الأول لبيرلو، مواطنه روبرتو بارونيو، يعد الأقرب لتولي المهمة الفنية في حال رحيل المدرب الإيطالي، بعدما عمل إلى جانبه في محطات سابقة مع يوفنتوس، وفاتح كاراغومروك التركي، وسامبدوريا، ما يجعله الخيار الطبيعي للإدارة إذا فضلت الحفاظ على الاستقرار الفني واستمرارية النهج التدريبي.

ورغم ما أوردته وسائل إعلام إيطالية بشأن اقتراب بيرلو من تولي تدريب المنتخب الإيطالي، فإنها لم تشر حتى الآن إلى وصوله إلى إيطاليا أو عقد اجتماع رسمي مع مسؤولي الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إذ تقتصر المعلومات المتداولة على وجود اتفاق مبدئي، بانتظار استكمال الإجراءات الرسمية والإعلان النهائي.