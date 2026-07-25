ماتياس: 6 من «راقصي السامبا» في فريق عجمان إضافة كبيرة

أعرب مدافع عجمان، البرازيلي يوري ماتياس، عن سعادته الكبيرة بارتفاع عدد اللاعبين البرازيليين في صفوف «البركان»، مؤكداً أنه يُمثّل إضافة كبيرة وإيجابية للفريق، مشيراً إلى أن الجميع يعمل بروح واحدة من أجل تقديم موسم كروي يفوق ما حققه الفريق في النسخة الماضية.

ورفع عجمان عدد لاعبيه من البرازيليين إلى ستة، بعدما تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد من «راقصي السامبا» خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضمن سبع صفقات أبرمها النادي استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل.

وقال ماتياس، في تصريحات لصحيفة «لانس» البرازيلية: «وجود العديد من اللاعبين البرازيليين في فريقنا أمر جيد، كان لدينا بالفعل ثلاثة من اللاعبين البرازيليين، وانضم إلينا ثلاثة آخرون، من بينهم اثنان كانا يلعبان في البرازيل».

وأضاف: «رحبنا بهم بأفضل طريقة ممكنة، لمساعدتهم على التأقلم، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أداء جيد، المسؤولية هذا الموسم أكبر، ونريد أن ننافس بالمستوى الذي قدمناه في الموسم الماضي أو نتجاوزه».

وكان عجمان عزّز صفوفه بالبرازيليين جوبسون، القادم من الظفرة، ولاعب الوسط فيكتور هوغو، القادم من التعاون السعودي، إلى جانب المهاجم لورينسي رودريغو، القادم من خورفكان، لينضموا إلى ماتياس، وجويلهرم سوسيجان، وفيكتور هنريكي، في تشكيلة تضم ستة لاعبين من البرازيل.

ويخوض «البركان» الموسم الجديد بطموحات كبيرة، بعدما أنهى النسخة الماضية من دوري المحترفين في المركز السابع برصيد 32 نقطة، إلى جانب استعداده للمشاركة في دوري أبطال الخليج للأندية.

وعن فترة الإعداد، قال ماتياس: «فترة الإعداد للموسم مرهقة للغاية، لكن هذا أمر طبيعي. إنه جهد بدني يساعد على تحسين اللياقة، وهذا سيجعلنا أقوى عندما يبدأ الموسم. يريد النادي البقاء في دوري المحترفين، ولاتزال لدينا بطولات أخرى، ما يعني المزيد من المباريات التي سنبذل فيها قصارى جهدنا».

صفقات عجمان للموسم الجديد حتى الآن:

- البرازيلي فيكتور هوغو (لاعب وسط، 22 عاماً، قادم من التعاون السعودي).

- البرازيلي جوبسون (لاعب وسط، 30 عاماً، قادم من الظفرة).

- البرازيلي لورينسي رودريغو (جناح أيسر، 30 عاماً، قادم من خورفكان).

- أحمد الزيودي (ظهير أيسر، 30 عاماً، قادم من البطائح).

- عبدالله التميمي (حارس مرمى، 33 عاماً، قادم من النصر).

- محمد جمعة (مهاجم، 29 عاماً، قادم من البطائح).

- سيكو بابا (جناح أيمن، 25 عاماً، إعارة من العين).

يوري ماتياس:

. فترة الإعداد مرهقة للغاية، لكن هذا سيجعلنا أقوى عندما يبدأ الموسم.